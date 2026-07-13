Làm điều này trước khi tập thể dục, hiệu suất tăng bất ngờ

Một nghiên cứu cho thấy chỉ cần ngửi mùi sô cô la cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất tập gym.

Các nhà khoa học phát hiện rằng những người ngửi mùi sô cô la, đặc biệt là sô cô la đen, có thể thực hiện nhiều lần nâng chân với tạ hơn, đồng thời cảm thấy ít đói hơn.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Physiology, các nhà nghiên cứu từ Đại học Malaya (Kuala Lumpur) cho rằng những mùi hương thực phẩm quen thuộc và hấp dẫn có thể tạo ra sự thay đổi tâm lý về cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ hiệu suất tập luyện.

Nghiên cứu được thực hiện trên 23 nam giới khỏe mạnh ở độ tuổi đầu đến giữa 20. Họ được chia thành ba nhóm và lần lượt ngửi một trong ba mẫu mùi: sô cô la đen 90% cacao, sô cô la sữa 60% cacao, hoặc nước (nhóm đối chứng). Tất cả đều nhịn ăn trong 10 giờ trước khi tập.

Sau đó, họ thực hiện bài tập duỗi chân với tạ (leg extension). Các nhà nghiên cứu đánh giá số lần thực hiện, mức độ đói, cảm giác no và mong muốn ăn trước và trong quá trình tập.

Trong nghiên cứu, người tham gia thực hiện bài tập duỗi chân với tạ (leg extension).

Sô cô la đen cho kết quả nổi bật hơn

Kết quả cho thấy, so với nhóm ngửi nước và sô cô la sữa, những người ngửi sô cô la đen báo cáo rằng họ:

- Ít cảm thấy đói hơn

- Giảm ham muốn ăn

- Cảm thấy no hơn trước khi tập

Tuy nhiên, nhóm ngửi sô cô la sữa cũng ghi nhận sự cải thiện về hiệu suất.

Ngửi mùi sô cô la có thể giúp tăng hiệu suất tập luyện.

Đáng chú ý, ở cả hai nhóm sô cô la, người tham gia không cảm thấy mình tập nặng hơn, nhưng lại thực hiện được nhiều lần lặp hơn.

Tiến sĩ Mohamed Nashrudin bin Naharudin, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Ngửi mùi sô cô la đen 90% giúp người tham gia thực hiện thêm khoảng 18 lần lặp, trong khi sô cô la sữa 60% giúp tăng khoảng 9 lần so với nhóm đối chứng.”

Vì sao chỉ ngửi mùi cũng có tác dụng?

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này liên quan đến cách não bộ học và ghi nhớ mùi hương từ nhỏ.

Mùi sô cô la đen có thể khiến cơ thể “nghĩ” rằng một món ăn giàu năng lượng và tạo cảm giác no sắp được tiêu thụ, từ đó kích hoạt trạng thái “dự đoán cảm giác no”.

Trong khi đó, mùi sô cô la sữa hoạt động giống như một tín hiệu thưởng dễ chịu, giúp người tập cảm thấy thoải mái hơn và có động lực tập nhiều hơn.

Tiến sĩ Naharudin giải thích: “Mùi sô cô la đen đánh lừa hệ thống cảm giác của cơ thể, tạo ra trạng thái dự đoán rằng cơ thể sắp được nạp một thực phẩm rất no.”

Không chỉ sô cô la?

Nhóm nghiên cứu cho rằng các mùi hương thực phẩm hấp dẫn khác cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu với số lượng người tham gia lớn hơn để xác nhận.

Dù vậy, phát hiện này mở ra khả năng rằng mùi hương của thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn mà còn có thể tác động đến hiệu suất tập luyện thể chất.

Dù mới được thực hiện trên quy mô nhỏ, nghiên cứu cho thấy những yếu tố tưởng chừng đơn giản như mùi hương có thể ảnh hưởng đến cảm giác no và hiệu suất tập luyện. Các nhà khoa học cho rằng cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận kết quả này.

(Theo Mirror)