Làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân sắp có thể nộp ảnh sổ đỏ photo qua VNeID

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News ngày 22/10, ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết đơn vị này đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an ) xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID nhằm giúp người dân có thể nộp sổ đỏ photocopy trong vài ngày tới, phục vụ chương trình "làm sạch dữ liệu đất đai".

" Người dân có thể nộp ảnh sổ đỏ photocopy trên ứng dụng VNeID. Hiện chúng tôi đang triển khai và C06 là đơn vị chủ trì. Việc này nhằm khắc phục tình trạng người dân phải nộp sổ đỏ, thẻ căn cước photocopy cho tổ dân phố, xã/phường. Hơn nữa, nộp online cũng thuận tiện hơn nhiều cho những người cư trú ở một nơi, đất ở một nơi, không thể đến trực tiếp ", ông Mai Văn Phấn thông tin.

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). (Ảnh: Dân Việt)

Ông Mai Văn Phấn cũng khẳng định thêm: người dân chỉ cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu mà không phải công chứng.

Theo ông Phấn, chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai hướng đến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Do đặc điểm thông tin về người sử dụng đất bao gồm thông tin về đất đai và thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất được tạo lập qua các thời kỳ khác nhau, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, mặt bằng công nghệ ở từng thời kỳ có sự thay đổi và một phần từ người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế…dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.

“ Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là có dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mỗi người dân tham gia cung cấp, xác thực thông tin chính là góp phần xây dựng nền quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả ”, ông Mai Văn Phấn nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều người dân cho biết tuy ủng hộ chủ trương làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai nhằm minh bạch hóa, giải quyết tình trạng dữ liệu đất đai thiếu thống nhất nhưng họ không đồng tình với cách làm không hợp thời và bất hợp lý khi người dân phải photocopy sổ đỏ và căn cước công dân và nộp lại cho tổ dân phố, xã/phường.

Theo người dân, những cơ sở dữ liệu này cấp quận trước đây đều có, cán bộ phường nên tra cứu trên hệ thống để không phải làm phiền người dân, gây mất thời gian và tốn kém chi phí.

Còn theo nhiều chuyên gia, luật sư, việc yêu cầu người dân photo sổ đỏ nộp cho xã, phường để chuẩn hóa dữ liệu đất đai là đi ngược với tinh thần cải cách hành chính. Thay vào đó, nên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để người dân cung cấp bản chụp sổ đỏ và giấy tờ khác về đất đai thông qua các app (ví dụ VneID, iHanoi…).

Ngoài ra, bản photo cũng không có giá trị pháp lý mà chỉ cung cấp thông tin giúp cán bộ, công chức Nhà nước có “manh mối” để tra cứu trong hồ sơ, dữ liệu gốc. Vì thế việc sử dụng bản chụp “sổ đỏ” và giấy tờ khác gửi qua app cũng giải quyết được mục đích này.