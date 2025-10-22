Cây cầu dây văng lọt top 3 nhiều nhịp nhất thế giới, nằm trên tuyến cao tốc đắt đỏ nhất, được thiết kế và thi công hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam: Ai đứng sau?

Được khởi công từ năm 2014 và hoàn thành vào năm 2018, tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long được xem là cao tốc đắt nhất Việt Nam khi chỉ dài chưa đến 25km nhưng tốn hơn 13.700 tỷ đồng, tương đương 557 tỷ đồng/km.

Tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long gồm hai dự án thành phần chính. Trong đó, đoạn cao tốc Hạ Long – cầu Bạch Đằng dài 19,3km có tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách. Hạng mục cầu Bạch Đằng và tuyến đường dẫn, nút giao cuối tuyến dài 5,3km được đầu tư theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng. Cầu Bạch Đằng được xem là hạng mục nổi bật nhất, đồng thời là phần quan trọng nhất của toàn dự án.

Cầu Bạch Đằng có tổng chiều dài hơn 3km, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, tĩnh không thông thuyền rộng 250m, cao 48,8m, có khả năng chịu được động đất cấp 8. Cầu được thiết kế với ba trụ tháp hình chữ H, Trong đó, trụ giữa cao 99,7m, hai trụ bên cao 94,5m, kết hợp với bốn nhịp dây văng liên tục có tổng khối lượng cáp hơn 800 tấn, gồm 144 bó cáp với từ 31 đến 85 sợi trong mỗi bó.

Nhờ thiết kế này, cầu Bạch Đằng được xếp thứ 3 trong nhóm 7 cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới. Đây là cây cầu dây văng có tính chất phức tạp bậc nhất Việt Nam với 4 nhịp dây văng liên tục, nhưng hạn chế chiều cao nên góc nghiêng dây văng nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp hơn so với những cầu dây văng khác.

Đáng chú ý, toàn bộ công trình được thiết kế và thi công hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, do Nhà thầu Trung Nam E&C đảm nhiệm.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trung Nam E&C) được thành lập ngày 23/5/2008, là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trung Nam Group của Nguyễn Tâm Thịnh.

Kể từ khi tham gia năm 2008 đến nay, Trung Nam E&C đã trúng 61 gói thầu với tổng giá trị gần 47.000 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là Dự án đê chống ngập triều TP.HCM (6.564 tỷ đồng), 2 gói tại cầu Bạch Đằng – Hải Phòng (1.490 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Ninh Thuận (1.289 tỷ đồng), và nhiều dự án cao tốc lớn như Mai Sơn – QL45, Mỹ Thuận 2, Biên Hòa – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Trong nay, doanh nghiệp tiếp tục xuất hiện trong liên danh trúng gói thầu gần 6.000 tỷ đồng xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu, thuộc dự án đường Vành đai 3.5 Hà Nội, một trong những dự án hạ tầng quan trọng của Thủ đô.

"Bàn đạp" giúp Trungnam E&C vươn lên chính là Đà Nẵng – nơi doanh nghiệp đảm nhận hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2011–2013 như đường Nguyễn Tất Thành nối dài (954 tỷ đồng), Khu dân cư Hòa Liên (gần 200 tỷ đồng) và đặc biệt là Cầu vượt Ngã ba Huế (484 tỷ đồng) – công trình mang tính biểu tượng của thành phố.

Trong vai trò tổng thầu xây lắp chủ lực của Trung Nam Group, Trung Nam E&C từng ghi nhận doanh thu kỷ lục năm 2021 đạt hơn 19.000 tỷ đồng, trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh. Doanh thu giảm còn 6.900 tỷ đồng năm 2022, 4.100 tỷ đồng năm 2023 và 2.500 tỷ đồng năm 2024. Bình quân giai đoạn 2020–2024, doanh thu mảng xây dựng đạt 8.500 tỷ đồng/năm.

Thời điểm mới thành lập, Trung Nam E&C có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (góp 98,1 tỷ đồng), Doanh nghiệp tư nhân Văn Tân (500 triệu đồng), bà Nguyễn Phan Sophie và bà Trần Thị Thu Ngân (mỗi người góp 700 triệu đồng). Năm 2015, Trung Nam E&C tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, trong đó Trung Nam Group tiếp tục nắm chi phối với 147,9 tỷ đồng, còn Doanh nghiệp tư nhân Văn Tân thoái vốn. Hai năm sau, vào tháng 9/2017, công ty mở rộng ngành nghề sang lắp đặt hệ thống điện, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 30 tỷ đồng. Lúc này, ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group – trở thành cổ đông lớn với phần vốn góp 211,9 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trung Nam E&C trong hệ sinh thái Trung Nam Group. Đáng nói, tổng số lao động theo đăng ký thuế ở thời điểm tháng 10/217 của doanh nghiệp là 3 người. Sau nhiều lần tăng vốn, đến đầu năm 2025, công ty nâng vốn điều lệ lên hơn 360 tỷ đồng, do bà Lê Thị Huện (sinh năm 1984) làm Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1978) là Giám đốc. Ngày 20/1/2025, hồ sơ doanh nghiệp tiếp tục cập nhật người đại diện pháp luật mới là ông Huỳnh Giáp Nhân – Giám đốc điều hành, còn ông Bùi Mạnh Hùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.



