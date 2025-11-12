Lấn chiếm hồ Hà Nội: Các xã, phường chưa thực hiện chỉ đạo xử lý vi phạm

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại vi phạm đổ đất lấn chiếm hồ Cố Đụng (xã Yên Xuân) cho thấy, khu vực này đã được yêu cầu múc lên. Tuy nhiên, bãi đất lấn chiếm giáp đó đã được quây rào, trồng cây cối. Ở đây còn đang đặt một container "giữ đất".

Trao đổi với PV tại hiện trường, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích cho biết, ngay sau khi phát hiện vi phạm, đơn vị đã yêu cầu người vi phạm xúc toàn bộ đất đã đổ xuống hồ, đồng thời yêu cầu không tái phạm.

Đối với khu vực đang quây rào, đặt container, xã Yên Xuân đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ngày 14/8/2025. Tuy nhiên người vi phạm không chấp hành quyết định và không tự khắc phục hậu quả. Ngày 14/10/2025, người vi phạm đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt này. Hiện tại, UBND xã đang thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân và sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại.

Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội kiểm tra tại hồ Cố Đụng (xã Yên Xuân)

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, hiện trên hồ Cố Đụng còn 2 công trình vi phạm, xây dựng ngay trên mặt đập của hồ. Tuy nhiên, đất này vốn được cấp sổ đỏ từ khi còn tỉnh Hòa Bình, do đó mỗi khi có hoạt động xây dựng công ty đều đến kiểm tra, lập biên bản nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

Đại diện Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, cuối tháng 9/2025, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 5316 về tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Trong đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại, nhất là các vụ vi phạm đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhiều lần có văn bản đôn đốc nhưng đến nay chưa được xử lý xong trước ngày 30/10/2025.

"Tuy nhiên đến thời điểm này, chưa có xã, phường nào gửi báo cáo thống kê xử lý cho sở", đại diện chi cục thông tin.

Vị này cho biết thêm, dự kiến 10/12 Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội sẽ có văn bản gửi UBND TP Hà Nội yêu cầu có hình thức xử lý đối với các xã, phường là "điểm nóng" vi phạm công trình hồ thủy lợi.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho thấy, lũy kế từ đầu năm 2025, Hà Nội có 261 vi phạm công trình thủy lợi. Riêng trong tháng 9/2025 phát sinh thêm 5 trường hợp.

Hồ Đồng Đò, hồ thủy lợi lớn tại xã Kim Anh bị lấn chiếm nhiều năm để xây dựng các khu nghỉ dưỡng

Một số vi phạm mới phát sinh trong tháng có mức độ vi phạm lớn, ảnh hưởng lớn đến an toàn, vận hành công trình; tạo dư luận không tốt trong xã hội, cần tập trung chỉ đạo xử phạt các trường hợp vi phạm: Đinh Phú Cường đã thực hiện hành vi vi phạm chôn cột sắt, làm 1 sàn sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò thuộc địa bàn xã Kim Anh, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội quản lý.

Trường hợp tiếp theo là Công ty VINADIC đã thực hiện hành vi vi phạm phá dỡ bờ kênh, đổ đất xuống bờ kênh và lòng kênh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh sông Cầu Ngà, với diện tích 200 m2 thuộc địa bàn phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND xã, phường xử phạt ngay các vụ vi phạm mới phát sinh và các vụ vi phạm Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản đôn đốc xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với những trường hợp đã có báo cáo nhưng chưa xử lý triệt để...