Lần đầu có bom tấn thống trị 91 nước còn "đánh sập" cả Netflix, lập kỷ lục khủng 100 năm nữa khó ai phá nổi

Trở lại vào dịp cuối năm 2025, thương hiệu Stranger Things đã tạo nên cơn sốt điên đảo toàn cầu. Mùa 5 của series đánh dấu màn chạm trán cuối cùng của hội chính diện với phản diện - những quái vật đáng sợ đến từ vùng đất Upside Down. Chỉ sau 24 giờ đầu tiên, Stranger Things mùa 5 đã ghi dấu nhiều thành tích đáng nể.

Cụ thể theo thống kê từ FlixPatrol, Stranger Things mùa 5 đã lập tức càn quét bảng xếp hạng phim dài tập, vươn lên vị trí thứ 1 với cách biệt lớn so với đối thủ. Dự án của anh em nhà Buffer còn chiếm giữ ngôi đầu của 91 quốc gia, và con số này có thể tăng trong các ngày tiếp theo.

Stranger Things mùa 5 đứng hạng 1 tại 91 quốc gia

Chưa dừng lại ở đó, cơn sốt Stranger Things mùa 5 còn lập nên kỳ tích chưa từng có trên Netflix. Tất cả các mùa trước đó đã cùng lúc lọt vào top 10 series được xem nhiều nhất trong tuần (tuần lễ 17-23/11, trước khi mùa 5 ra mắt vài ngày). Đây là lần đầu tiên một dự án trên Netflix có tận 4 mùa phim lọt vào top 10 chung một thời điểm như vậy kể từ khu nền tảng này ra mắt đến nay.

Trước thời điểm Stranger Things mùa 5 lên sóng 4 tập đầu tiên, Netflix đã bị "đánh sập" bởi lượng truy cập khổng lồ từ khán giả khắp thế giới. Nhiều fan bất bình khi đã ngóng trông từ rất lâu nhưng lại bị sự cố ngăn bước xem phim. Trong vài phút đầu tiên, đã có hơn 14.000 lượt báo cáo của người dùng cho nền tảng, và sau 5 phút mọi thứ đã được khôi phục.

Tất cả 4 mùa phim trước của Stranger Things lọt top 10 toàn cầu cùng lúc

Stranger Things trở lại với mùa 5, cũng là mùa cuối cùng của thương hiệu được đánh giá là "niềm tự hào" của Netflix. Sau khi phản diện Vecna xuất hiện, hé lộ danh tính là thí nghiệm 001 Henry, nhóm của Eleven phải ra sức tìm cách tiêu diệt hắn trước khi thị trấn Hawkins bị xâm lăng. Trong 4 tập đầu tiên, khán giả đi từ bất ngờ này đên bất ngờ khác, như sự trở lại của cô nàng Max (dù chỉ là trong miền tiềm thức của Vecna), thí nghiệm 008 Kali, và cuối cùng là tình tiết Will thức tỉnh sức mạnh và tiêu diệt 3 tên Demogorgon trong 1 nốt nhạc.

4 tập đầu của Stranger Things mùa 5 có nhiều bất ngờ lớn

Sắp tới, 3 tập tiếp theo của Stranger Things mùa 5 sẽ lên sóng vào ngày 25/12, và tập cuối cùng sẽ lên sóng vào ngày 31/12.