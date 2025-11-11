Việt Nam bất ngờ xuất hiện ở tập cuối bom tấn hot nhất hiện tại, thành tích cực khủng càng đáng tự hào
Việt Nam đang dần trở thành "điểm đến điện ảnh" cho nhiều đoàn phim quốc tế.
Không chỉ gây bão toàn châu Á với kịch bản kịch tính và diễn xuất ấn tượng, As You Stood By, series Hàn Quốc đang giữ vị trí Top 1 Netflix tại cả Hàn Quốc và Việt Nam còn khiến khán giả Việt bất ngờ khi Việt Nam xuất hiện trong tập cuối cùng của phim.
Hình ảnh Việt Nam rực rỡ trên màn ảnh quốc tế
Trong tập 8, người xem được chiêm ngưỡng những khung hình đẹp nên thơ của Việt Nam: Từ những con phố ngập nắng, bãi biển Đà Nẵng trải dài óng ánh, đến khung cảnh Hội An lung linh đèn lồng.
Những thước phim ngắn nhưng đủ khiến khán giả quốc tế ấn tượng, và người xem Việt tự hào khi quê hương được khắc họa đầy cảm xúc trong một tác phẩm lớn.
Hình ảnh Việt Nam xuất hiện đoạn cuối phim As You Stood By (Video: K Love)
Theo chia sẻ từ cộng đồng phim, ê-kíp hậu trường Việt Nam do Studio Noah đảm nhiệm, với hàng chục tên Việt xuất hiện trong phần credit cuối phim từ producer, line producer, casting, props team cho đến flycam, equipment rental. Điều này cho thấy sự phối hợp chuyên nghiệp giữa đoàn phim Hàn và ekip Việt Nam trong khâu bối cảnh, quay và hậu cần. Nhìn thấy những hình ảnh Việt Nam xuất hiện cực kỳ xinh đẹp và chỉn chu trong 1 bộ phim bom tấn quốc tế khiến mọi người cảm thấy vô cùng tự hào.
Chỉ sau vài ngày phát hành trọn bộ 8 tập trên Netflix, As You Stood By đã leo thẳng lên vị trí Top 1 Netflix Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời lọt vào Top Trending tại nhiều quốc gia châu Á. Với đề tài tội phạm, giật gân, bộ phim chinh phục khán giả nhờ kịch bản chặt chẽ, không khí nghẹt thở cùng diễn xuất đỉnh cao của hai nữ chính những linh hồn lạc lối trong cùng một lựa chọn tuyệt vọng.
Việc Việt Nam xuất hiện ở tập cuối không chỉ mang ý nghĩa kết nối trong câu chuyện, mà còn là một dấu ấn quan trọng khẳng định năng lực hợp tác quốc tế của ekip làm phim Việt. Đặc biệt, phần credit với hàng loạt cái tên Việt Nam được ghi nhận rõ ràng đã khiến người xem xúc động một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng phía sau màn ảnh.
Khi Việt Nam dần trở thành "điểm đến điện ảnh"
Từ The Creator của Hollywood, A Tourist's Guide to Love của Netflix, Taxi Driver 2 của Hàn Quốc cho đến As You Stood By, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của các đoàn phim quốc tế.
Nếu The Creator khiến khán giả choáng ngợp với cảnh quay hùng vĩ tại vịnh Hạ Long, A Tourist's Guide to Love đưa người xem đi qua những khung cảnh nên thơ của Hà Giang, Đà Nẵng và Hội An, thì Taxi Driver 2 cũng từng khiến dân mạng "phát sốt" khi những địa danh biểu tượng như cầu Rồng, Nhà thờ Đức Bà hay vịnh Hạ Long xuất hiện ngay trong tập mở màn.
Giờ đây, đến lượt As You Stood By - bom tấn đang dẫn đầu Netflix Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục ghi dấu Việt Nam trong tập cuối, khẳng định đất nước không chỉ là bối cảnh đẹp mà còn là điểm đến điện ảnh tiềm năng của châu Á, nơi hội tụ cả cảnh quan, văn hóa và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp sẵn sàng bắt tay cùng thế giới.
Sự xuất hiện của Việt Nam trong bom tấn Netflix lần này không chỉ là niềm tự hào, mà còn mở ra thêm cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của các đoàn phim quốc tế. Từ hậu trường đến màn ảnh, từ dòng credit nhỏ bé đến vị trí Top 1 rực rỡ As You Stood By không chỉ là chiến thắng của Hàn Quốc, mà còn là khoảnh khắc đáng tự hào của điện ảnh Việt Nam.
