Lần đầu tiên người dân được trang bị bạn đồng hành khi đi ‘đu’ concert quốc gia: Cung cấp tin tức, lịch trình liên tục, lạc đường, tắc đường, chỗ để xe,…không còn là nỗi lo

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Sức nóng của những sự kiện chào mừng, hoạt động diễu binh ngày một nóng lên khi số lượng người đổ về khu vực Hồ Gươm, Ba Đình hay Tràng Tiền ngày một tăng cao. Giữa biển người đông đúc, việc tìm đúng chỗ đứng, biết lịch trình chính xác hay đơn giản là tìm một bãi đỗ xe trở thành nỗi lo thường trực. Năm nay, với sự xuất hiện của nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam, nhiều người dân lần đầu tiên có một "người bạn đồng hành" trên điện thoại và máy tính, giúp việc tham gia sự kiện trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Tìm thông tin sự kiện chính thống chỉ trong vài giây

Nếu như trước đây, việc tìm kiếm giờ diễn binh, thông tin sự kiện thường phải search google và chọn lọc kết quả từ hàng trăm câu trả lời hoặc lướt Facebook, hỏi bạn bè thì giờ đây người dân chỉ cần mở ứng dụng A80, mọi thứ đều được chia sẻ một cách đầy đủ, rõ ràng.

Ứng dụng A80 và website a80.hanoi.gov.vn cung cấp đầy đủ lịch trình sự kiện, từ thời gian, địa điểm đến sơ đồ tổ chức. Mỗi khi có thay đổi, hệ thống sẽ cập nhật ngay trên giao diện chính, giúp người dân tránh tình trạng "nghe ngóng" từ nhiều nguồn không chính thống.

Chatbot trả lời tức thì

Không ít người tham dự các sự kiện lớn thường bối rối: đi lối nào cho nhanh, chỗ nào có màn hình LED, bãi giữ xe ở đâu? Với A80, các câu hỏi này được giải quyết bằng chatbot hoạt động 24/7.

Anh Hoàng Văn Trí (quận Hoàng Mai) kể lại: "Tôi chỉ gõ 'bãi gửi xe gần Quảng trường Ba Đình', chatbot trả lời ngay kèm bản đồ chỉ đường. Tôi không mất công vòng vèo như mấy năm trước".

Tính năng này đặc biệt hữu ích với du khách ngoại tỉnh hoặc người cao tuổi, vốn ít kinh nghiệm di chuyển trong khu vực trung tâm Hà Nội.

Bản đồ số tương tác – tránh lạc, tránh tắc

Sự kiện đại lễ thường thu hút hàng chục nghìn người. Trong biển người ấy, việc xác định vị trí hay tìm đường là thử thách không nhỏ. Bản đồ số trên A80 cho phép người dùng xem trực tiếp tuyến phố bị hạn chế lưu thông, các điểm tập trung đông người và gợi ý lộ trình thay thế.

Chỉ cần bật định vị GPS, hệ thống sẽ đưa ra đường đi ngắn nhất đến điểm mong muốn, từ khán đài, khu vực triển lãm cho tới trạm y tế. Nhiều người ví tính năng này như một "Google Maps phiên bản sự kiện" vì sự tiện lợi và chính xác.

Từ công cụ thông tin đến không gian văn hóa số

Không chỉ hỗ trợ người dân tại hiện trường, A80 còn tạo nên một "không gian văn hóa số" cho những ai không thể trực tiếp tham gia. Thư viện ảnh, video, tư liệu lịch sử trên nền tảng giúp cộng đồng cùng nhìn lại chặng đường 80 năm độc lập, tự do và phát triển của đất nước.

An toàn và hỗ trợ khẩn cấp

Trong các sự kiện đông người, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. A80 tích hợp danh bạ khẩn cấp, từ số điện thoại y tế, công an, cứu hộ cho tới hướng dẫn liên hệ ban tổ chức. Người dùng cũng có thể nhận thông báo tức thì khi có sự cố giao thông hoặc thời tiết xấu. Nhờ đó, người dân cảm thấy yên tâm hơn, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Khi công nghệ số được đưa vào phục vụ cộng đồng, mỗi người dân trở thành trung tâm của trải nghiệm. Với A80, sự kiện kỷ niệm 80 năm không chỉ là những màn diễu binh, diễu hành hoành tráng, mà còn là sự kết nối giữa truyền thống lịch sử và nhịp sống hiện đại. Một cú chạm màn hình, một lời nhắc lịch, một bản đồ số… tất cả tạo nên sự thuận tiện và niềm tin cho người tham dự. Đó cũng chính là cách Hà Nội lan tỏa tinh thần "Tự hào Việt Nam" tới hàng triệu người, trong và ngoài nước.