Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga bị quốc gia dầu mỏ láng giềng vượt qua về GDP bình quân đầu người

19-08-2025 - 14:23 PM | Tài chính quốc tế

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga là nguyên nhân chính dẫn đến sự đảo ngược này.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga bị quốc gia dầu mỏ láng giềng vượt qua về GDP bình quân đầu người- Ảnh 1.

Lần đầu tiên Kazakhstan vượt Nga về GDP bình quân đầu người, theo số liệu mới công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo đó, GDP bình quân đầu người của Kazakhstan đạt 14.770 USD năm 2025, so với 14.260 USD của Nga.

Nga hiện đóng vai trò dẫn dắt Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEU), trong đó Kazakhstan là thành viên quan trọng thứ hai. Đáng chú ý, cả Nga và Kazakhstan đều là thành viên của OPEC+ (bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các quốc gia sản xuất dầu lớn khác).

Kinh tế Kazakhstan hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt lên Nga do cuộc xung đột Ukraine. Nước này nổi lên như tuyến trung chuyển thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc, thay thế phần nào vai trò của Nga. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp cũng chuyển hướng sang quốc gia Trung Á này.

Ngoài dầu khí và khoáng sản, Kazakhstan đang thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế thông qua phát triển công nghiệp chế biến và tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong xuất khẩu.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, GDP Kazakhstan tăng 6,3% so với cùng kỳ. Công nghiệp tăng 6,9%, dịch vụ tăng 5,2%. Nổi bật là vận tải và kho bãi (+22,5%) cùng xây dựng (+18,5%). Bán buôn và bán lẻ tăng lần lượt 9,5% và 6,6%. Khai khoáng tăng 8,5%, sản xuất chế biến tăng 6,1%, nông nghiệp tăng 3,7%.

Với kết quả này, Kazakhstan trở thành nền kinh tế dẫn đầu về GDP bình quân đầu người trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Theo IMF, Armenia đạt 8.860 USD, Moldova 8.260 USD, Belarus 7.880 USD, Azerbaijan 7.600 USD, Uzbekistan 3.510 USD, Kyrgyzstan 2.750 USD, Tajikistan 1.430 USD, còn Ukraine là 6.260 USD.

Trong khi đó, Nga ghi nhận đà tăng trưởng suy yếu. GDP bình quân đầu người năm 2024 của Nga đạt 14.790 USD, cao hơn Kazakhstan (14.150 USD), nhưng năm nay đã tụt lại. Trong nửa đầu 2025, GDP Nga chỉ tăng 1,2%, so với mức 4,7% cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 2/2025, tăng trưởng ước đạt 1,1%, giảm từ 1,4% quý 1.

Tham khảo: Bne Intellinews﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

