Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có 10 ngân hàng vốn hóa trên 100.000 tỷ

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn tưng bừng nhất lịch sử khi liên tục tăng mạnh với thanh khoản bùng nổ. VN-Index tăng gần 390 điểm (+30%) từ đầu năm qua đó leo lên 1.654 điểm, mức giá đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Vốn hóa toàn thị trường cũng theo đó lập kỷ lục mới, xấp xỉ 9 triệu tỷ đồng.

Động lực thúc đẩy thị trường đi lên mạnh mẽ chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Tính đến hết phiên 19/8, toàn thị trường có 23 cổ phiếu vốn hóa trên 100.000 tỷ, con số kỷ lục trong lịch sử. Tổng vốn hóa của nhóm này lên đến gần 5 triệu tỷ đồng, chiếm quá nửa giá trị của toàn sàn chứng khoán Việt Nam.

Xét về mặt cơ cấu, trong danh sách 23 cổ phiếu vốn hóa trên 100.000 tỷ chỉ có 2 đại diện đến từ UPCoM là Viettel Global (VGI) và ACV trong khi HNX không có cái tên nào góp mặt. 21 cổ phiếu còn lại trên HoSE đều là những tên tuổi đầu ngành trong các lĩnh vực trọng yếu như ngân hàng, bất động sản, sản xuất công nghiệp, công nghệ, bán lẻ,…

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn áp đảo cả về số lượng và tỷ trọng trong câu lạc bộ 100.000 tỷ khi có đến 10 cái tên góp mặt, gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, MB, ACB, LPBank, HDBank và Sacombank. Các cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là nhóm tư nhân đã trỗi dậy mạnh mẽ với mức tăng hàng chục % trong thời gian ngắn.

Màu vàng là nhóm ngân hàng

Nhìn chung, nhóm ngân hàng đang có nhiều chủ đề hấp dẫn. Đầu tiên là câu chuyện liên quan đến room tín dụng. Trong Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 6/8/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026.

Tiếp theo là chủ đề liên quan đến tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Ngày 12/8, Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 23 sửa đổi Thông tư 30, cho phép tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. Đồng thời, đơn vị tham gia quản trị, điều hành, hỗ trợ hoạt động tài chính cho ngân hàng được kiểm soát đặc biệt - cũng được hưởng cơ chế tương tự.

Trước đó, 4 nhà băng chính thức nhận chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. Còn GPBank chuyển giao về VPBank.

Một chủ đề đầu tư đang thu hút sự chú ý thời gian gần đây là xu hướng các ngân hàng IPO các công ty chứng khoán thành viên. Mới nhất, VPBankS đang có kế hoạch sẽ IPO ngay trong quý 4 năm nay. Trước đó, TCBS đã mở đăng ký mua cổ phiếu IPO từ 19/08 sau khi được cổ đông thông qua và dự kiến sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán cuối năm nay.

Cuộc chơi mới trong lĩnh vực blockchain, tài sản số

Ngoài những chủ đề trên, nhóm ngân hàng còn đang được chú ý với cuộc chơi mới đầy tiềm năng trong lĩnh vực blockchain, tài sản số.

Trong đó, MB mới đây đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Dunamu, đơn vị vận hành nền tảng tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc vào ngày 12/8/2025. Thỏa thuận này tập trung vào chia sẻ công nghệ, hạ tầng, kinh nghiệm để phát triển giải pháp tài sản số tại Việt Nam. Dunamu dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, tư vấn khung pháp lý, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và các tiêu chuẩn quốc tế như FATF.

Techcombank cũng không đứng ngoài xu thế. Chủ tịch HĐQT TCB Hồ Hùng Anh từng khẳng định việc tham gia vào các lĩnh vực như blockchain và xây dựng sàn giao dịch tài sản số là xu thế tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng. Ông nhấn mạnh: "Với các cơ hội mở ra và nếu luật pháp cho phép, TCB đương nhiên muốn tham gia và đóng góp vào việc phát triển, sở hữu các nền tảng công nghệ này".

Trước đó, tại Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hồi đầu năm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HDBank, cho biết đề xuất nhận và cam kết đầu tư cho nghiên cứu phát triển để làm chủ công nghệ blockchain. Bà cho biết đã xây dựng kế hoạch hành động cho mục tiêu này, với ba nhiệm vụ gồm: đầu tư mạnh vào blockchain; hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số; tạo động lực bằng cách kêu gọi nhân viên, đối tác cùng thực hiện sứ mệnh.

Nhìn chung, tài sản số đang là xu hướng đầu tư thịnh hành trên toàn cầu và Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ. Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6 năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa được đưa vào luật. Trung tâm tài chính quốc tế đang được triển khai tại Đà Nẵng là một phần không thế thiếu trong quá trình xây dựng thị trường tài sản số.