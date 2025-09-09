Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên xuất hiện robot do Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam tự chế tạo, đang phát triển robot dạng chó, robot hình người

09-09-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Robot này bắt đầu được nghiên cứu từ năm 2021. Quá trình lên ý tưởng và nghiên cứu giải pháp, tham khảo đề xuất của các chuyên gia hết gần 1 năm.

Tại triển lãm 80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước trong khuôn khổ triển lãm thành tựu quốc gia đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Công ty Thủy điện Sơn La đã mang đến robot tự động do chính đội  ngũ của công ty thiết kế và chế tạo, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Robot có khả năng di chuyển hoàn toàn tự động theo bản đồ định sẵn với tốc độ từ 0,1 đến 0,7 m/s, dừng từ 3–5 giây tại các vị trí để chụp ảnh, đo thông số môi trường, gửi dữ liệu về IPC và lưu trữ lên server. Sau khi kiểm tra ba tổ máy, robot tự trở về vị trí nghỉ để tự sạc.

Robot có thể bật/tắt giám sát từng tổ máy, bỏ qua kiểm tra các thiết bị đang tách ra bảo trì. Tại các tủ, robot chụp ảnh, xử lý ảnh ngay trên máy chủ; khi phát hiện lỗi, robot sẽ ghim ảnh kèm nhãn thời gian và gửi cảnh báo cho người vận hành. Các ngưỡng cảnh báo có thể điều chỉnh linh hoạt.

Hệ thống sử dụng camera livestream, cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, CO, CO₂), lưu trữ hình ảnh, video và dữ liệu theo thời gian thực, kết hợp AI, học máy và mạng học sâu, để đưa ra cảnh báo qua màn hình điều khiển và SMS.

Robot giúp phát hiện bất thường từ trạng thái đèn báo tủ và các thông số môi trường, từ đó hỗ trợ giám sát chính xác, nâng cao năng suất, giảm nhân lực và đảm bảo an toàn.

Robot đã được đưa vào vận hành tại Nhà máy thủy điện Sơn La từ cuối năm 2022, và hiện cũng đang được ứng dụng tại thủy điện Lai Châu.﻿

Hiện Công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm nhiều chức năng thông minh, đồng thời phát triển các loại robot mới như robot dạng chó, robot hình người, flycam… tùy theo điều kiện chi phí và sự phù hợp với đặc thù thiết bị, mặt bằng nhà máy.﻿

Công ty Thủy điện Sơn La là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thành lập để quản lý, vận hành và khai thác Nhà máy Thủy điện Sơn La – công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với công suất lắp máy 2.400 MW.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện năng ổn định, an toàn, doanh nghiệp còn thực hiện vai trò điều tiết lũ, cung cấp nước mùa khô và góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Những năm gần đây, công ty chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành, đầu tư vào các giải pháp số hóa, tự động hóa, qua đó khẳng định vị thế trong ngành điện năng Việt Nam.

Ngoài Công ty Thủy điện Sơn La, triển lãm còn thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị khác giới thiệu những sản phẩm robot nổi bật.

Phenikaa-X mang đến hai mẫu robot tự hành công nghiệp (AMR) do kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, gồm AMR Pallet Mover có khả năng vận chuyển khối lượng lên tới 1.000 kg và đã được triển khai tại Nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên, cùng với AMR 250 – phiên bản nhỏ gọn chịu tải 250 kg, phù hợp môi trường sản xuất chật hẹp hoặc nhiều chướng ngại vật.

Vingroup giới thiệu robot hình người VinMotion với khả năng giao tiếp linh hoạt, tương tác thông minh và ghi nhớ thông tin người đối diện, tạo ấn tượng với khách tham quan.﻿

Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

