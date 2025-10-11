Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lan Phương lên tiếng về 2 con giữa lúc chồng cũ nộp đơn kháng cáo

11-10-2025 - 10:14 AM | Lifestyle

Lan Phương cho biết việc kéo dài thời gian nộp đơn kháng cáo đã khiến cô bị áp lực tâm lý.

Sau 7 năm chung sống, diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy đã rạn nứt. Cô đơn phương nộp đơn ly hôn từ tháng 5. Tuy nhiên sau 22 ngày diễn ra phiên sơ thẩm xét xử ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, chồng cũ của Lan Phương mới nộp đơn kháng cáo. Nữ diễn viên cho biết việc kéo dài thời gian đã gây áp lực tâm lý tới cô. 

Tối 11/10, giữa thời điểm thông tin chồng cũ nộp đơn kháng cáo ly hôn đang thu hút sự chú ý của công chúng, diễn viên Lan Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh đời thường cùng hai con nhỏ. Trong clip, cô xuất hiện giản dị nhưng liên tục nở nụ cười tươi, tràn đầy năng lượng. Dù đang vướng ồn ào pháp lý liên quan đến hôn nhân, cô vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, tập trung vào con cái và công việc.

Trên trang cá nhân, Lan Phương viết: "Có những ngày mẹ để cô giúp việc nghỉ, chỉ có 3 mẹ con bên nhau. 3 mẹ con đi chơi, tự chăm sóc nhau, Lina cũng đột nhiên chủ động chăm em chu đáo, em Mia thì vô cùng hạnh phúc khi có chị bên cạnh. Một mình với 2 con, đủ thứ phải xoay xở rồi đến cuối ngày nằm ôm con cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng".

Lan Phương lên tiếng về 2 con giữa lúc chồng cũ nộp đơn kháng cáo- Ảnh 1.

Chồng cũ Lan Phương đã nộp đơn kháng cáo ly hôn lên tòa

Lan Phương lên tiếng về 2 con giữa lúc chồng cũ nộp đơn kháng cáo- Ảnh 2.

Diễn viên Lan Phương mới đây chia sẻ khoảnh khắc đi vui chơi cùng các con. Giữa lúc gặp biến cố hôn nhân, cô xuất hiện rạng rỡ, giữ năng lượng tích cực

Trong bài đăng tiết lộ chồng cũ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm, Lan Phương khẳng định sẽ tiến hành thu thập bằng chứng, yêu thương và bảo vệ các con. "Trước mắt lại là một chặng đường dài: những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con, và làm công việc mình yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con… vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất. Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình", cô cho hay. 

Lan Phương lên tiếng về 2 con giữa lúc chồng cũ nộp đơn kháng cáo- Ảnh 3.

Diễn viên Lan Phương cho biết sẽ tập trung vào việc thu thập bằng chứng sau khi chồng cũ nộp đơn kháng cáo

Trong phiên tòa xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con diễn ra vào ngày 17/9 vừa qua, Lan Phương được giao quyền chăm sóc 2 con, chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng/tháng. Tại phiên tòa, Lan Phương từng chia sẻ cả hai có những mâu thuẫn sâu sắc khiến hôn nhân không thể cứu vãn. Theo nữ diễn viên, trong thời gian mang thai con đầu lòng, chồng thường xuyên lui tới quán bar và nhắn tin tán tỉnh người khác.

Trong suốt 7 năm chung sống, Lan Phương chia sẻ rằng cô từng trải qua quãng thời gian đầy tổn thương khi phải chịu đựng sự bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý từ chồng. Nữ diễn viên cho biết, cô bị kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và dần bị khiến cho cảm thấy bản thân kém cỏi, ngu dốt, đánh mất sự tự tin lẫn tự do trong chính ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, phía David Duffy đã bác bỏ những cáo buộc này. Anh cho rằng Lan Phương chỉ đang gặp vấn đề tâm lý sau sinh, chứ không hề có chuyện kiểm soát hay bạo hành như cô chia sẻ.

Lan Phương lên tiếng về 2 con giữa lúc chồng cũ nộp đơn kháng cáo- Ảnh 4.

Tại phiên tòa, Lan Phương từng chia sẻ cả hai có những mâu thuẫn sâu sắc khiến hôn nhân không thể cứu vãn

