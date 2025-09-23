Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo Tập đoàn PC1 ‘gom’ thành công 8 triệu cổ phiếu đã đăng ký

23-09-2025 - 19:26 PM | Doanh nghiệp

Ông Phan Ngọc Hiếu- Phó Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn PC1, vừa mua vào thành công 8 triệu cổ phiếu PC1 đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,24%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) vừa công bố văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Phan Ngọc Hiếu- Phó Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn PC1 vừa mua vào thành công 8 triệu cổ phiếu PC1. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong hai ngày 16/9/2025 và 18/9/2025.

Sau giao dịch thành công, ông Hiếu tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,24% và chính thức trở thành cổ đông của Tập đoàn PC1.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, mới đây Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (MCK: VIX, sàn HoSE) đã có văn bản báo cáo về giao dịch bán ra thành công 3 triệu cổ phiếu PC1.

Sau giao dịch thành công, Chứng khoán VIX giảm sở hữu cổ phiếu PC1 từ 20,7 triệu cổ phiếu xuống còn 17,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,79% xuống còn 4,95% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại PC1. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 18/9/2025.

Tạm tính giá cổ phiếu PC1 theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 18/9/2025 là 26.300 đồng/cổ phiếu, ước tính Chứng khoán VIX đã thu về 78,9 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần gần 4.795,3 tỷ đồng, giảm 9,6% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 309,7 tỷ đồng, giảm 2,9%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, PC1 đã hoàn thành được 37% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 6,3% so với đầu năm, lên mức hơn 22.315 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 43,9% tổng tài sản, ở mức hơn 9.805,3 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 2.248,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 14.415,8 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 3.644,9 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng nợ; vay và trái phiếu phát hành dài hạn gần 7.465,4 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng nợ.


