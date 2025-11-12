Lễ đón dâu của Hương Liên: Cô dâu đeo sính lễ 200 triệu khoe viusal nức nở, 1 chi tiết bí ẩn gây bàn tán

Dạo này cư dân mạng xếp lịch "ăn cưới online" mệt nghỉ vì hàng loạt mỹ nhân Việt theo chồng về dinh. Sau hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà thì người đẹp Hương Liên (The Face) cũng thông báo về đám cưới với chồng là thiếu gia tập đoàn lớn. Trước ngày diễn ra tiệc cưới chiêu đãi khách mời, Hương Liên và ông xã đã tổ chức lễ gia tiên và đón dâu trong không khí ấm cúng, thân tình tại nhà riêng.

Trong ngày trọng đại, Hương Liên diện chiếc áo dài trắng được thiết kế riêng, tôn lên nét đẹp dịu dàng, thanh tú của cô dâu mới. Hương Liên trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng nhưng cũng đã rất xinh đẹp và cuốn hút. Đặc biệt, thứ gây chú ý không kém visual nức nở của cô dâu chính là bộ sính lễ. Theo đó, bộ trang sức Hương Liên đeo trong lễ đón dâu có giá hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, một chi tiết bí ẩn khiến netizen bàn tán chính là việc Hương Liên quyết giấu kín chú rể cũng như gia đình chồng trong buổi tiệc này. Có lẽ sau những ồn ào không đáng có, Hương Liên chọn cách chia sẻ "nhỏ giọt" về chồng để giữ sự riêng tư nhất định.

Hương Liên tổ chức lễ gia tiên và đón dâu tại nhà riêng trước thềm hôn lễ chính thức

Cô dâu gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh tú, nụ cười ngập tràn hạnh phúc

Hương Liên diện áo dài đơn giản mà xinh hết mức

Con dâu của tập đoàn lớn đeo trang sức 200 triệu trong lễ đón dâu

Hương Liên chỉ công khai ảnh cá nhân, quyết không lộ chồng

Trong lễ ăn hỏi hồi tháng 6/2025, Hương Liên từng khoe rõ nhà chồng nhưng sau đó hạn chế hẳn

Hương Liên được công chúng ưu ái gọi là “Kim Tae Hee phiên bản Việt” bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung và đường nét gương mặt thanh tú. Cô gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam, là thành viên đội HLV Vũ Thu Phương. Dù không tiến đến Chung kết, Hương Liên vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ phong thái tự tin và hình ảnh trong sáng, khác biệt so với nhiều thí sinh cùng thời. Ngoài đời, người đẹp sinh năm 2002 khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Chồng của Hương Liên được tiết lộ là thiếu gia trong một tập đoàn lớn, có nền tảng gia đình vững chắc và sự nghiệp ổn định. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có thời gian tìm hiểu âm thầm, không phô trương trước truyền thông. Hương Liên và chồng đã làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2025. Thời gian qua, cả hai đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới... để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

Lễ cưới chính thức của cặp đôi sẽ được tổ chức ngày 13/11 tại Hà Nội.

Lễ cưới Hương Liên diễn ra vào ngày 13/11

Chồng Hương Liên là người kín tiếng, thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng

Hương Liên úp mở dung mạo chồng trong clip hậu trường chụp ảnh cưới