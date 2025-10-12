Lê Hoàng Robotics đưa robot Unitree vào giảng dạy tại trường học Việt Nam

Công cụ giảng dạy thiết thực trong giáo dục STEM hiện đại

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục STEM ở khối các trường phổ thông là xu hướng và yêu cầu cấp thiết trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng tương lai. Để đáp ứng nhu cầu đó, các trung tâm STEM cần những công cụ giảng dạy trực quan, hiện đại và thiết thực.

Unitree Go2 Pro, một công cụ đột phá dành riêng cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông (K12). Điểm nhấn đặc biệt của Go2 Pro hỗ trợ lập trình đồ họa (Graphical programme), cho phép học sinh kéo và thả các khối lệnh để tạo ra các hành động cho robot.

Cách tiếp cận này giúp học sinh, ngay cả những em chưa có kiến thức về lập trình, có thể dễ dàng hiểu được logic máy tính và các khái niệm lập trình cơ bản mà không cần phải viết những dòng mã phức tạp.

Ứng dụng trong Giáo dục Đại học & Nghiên cứu phát triển

Robot bốn chân và robot hình người của Unitree đang nhanh chóng trở thành nền tảng phần cứng được lựa chọn hàng đầu trong các trường phổ thông, đại học và phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, thúc đẩy một cuộc cách mạng trong giáo dục và nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo (AI). Với chi phí hợp lý, thiết kế linh hoạt và hệ sinh thái phần mềm mở, robot Unitree đang phá vỡ rào cản, cho phép học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu đưa các thuật toán AI từ môi trường mô phỏng ra thế giới thực.

Để đáp ứng nhu cầu tính toán của các mô hình AI hiện đại, Unitree đã trang bị cho các robot của mình những phần cứng chuyên dụng, điển hình là NVIDIA Jetson Orin Nano hoặc NX, cung cấp sức mạnh xử lý lên đến 100 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây). Năng lực này cho phép robot thực thi các thuật toán AI phức tạp ngay trên bo mạch mà không cần phụ thuộc vào máy tính ngoài, giảm thiểu độ trễ và tăng cường khả năng phản ứng trong thời gian thực.

Unitree Go2 Edu cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và mở rộng hơn.

Hỗ trợ đa nền tảng: Go2 Edu không chỉ hỗ trợ lập trình đồ họa mà còn cho phép can thiệp sâu hơn thông qua các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python, C++.

Cảm biến tiên tiến: Được trang bị Lidar 4D, camera độ phân giải cao và các cảm biến hiện đại khác. Sinh viên có thể phát triển và thử nghiệm các thuật toán phức tạp về định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM), nhận dạng đối tượng, và điều hướng.

Khả năng mở rộng: Cho phép tích hợp thêm các module phần cứng của bên thứ ba, mở ra không gian vô tận cho các dự án nghiên cứu và chế tạo robot chuyên sâu.

Robot hình người H1, G1, và R1 (phiên bản Edu)

Mô phỏng tương tác người-máy: Các robot hình người mở ra một chân trời mới cho việc nghiên cứu tương tác giữa người và máy (Human-Robot Interaction), điều khiển dáng đi, và các thao tác phức tạp bằng tay.

Phát triển thuật toán nâng cao: Với cấu trúc phức tạp và nhiều bậc tự do, các robot này là thách thức lớn, đòi hỏi sinh viên phải áp dụng các kiến thức sâu rộng về lý thuyết điều khiển, thị giác máy tính, và học tăng cường (Reinforcement Learning) để robot có thể thực hiện các nhiệm vụ như đi lại trên địa hình không bằng phẳng, cầm nắm đồ vật, hay thậm chí là tương tác với con người.

Kiểm tra thuật toán AI trong thế giới thực: Các thuật toán AI, đặc biệt là học tăng cường, có thể được huấn luyện trong môi trường mô phỏng và sau đó triển khai trên robot để kiểm tra hiệu quả trong điều kiện thực tế.

Kết luận:

Unitree kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, phục vụ cho mọi giai đoạn của hành trình giáo dục và nghiên cứu. Lê Hoàng Robotics & Unitree cam kết đồng hành với các trung tâm nghiên cứu và đào tạo, các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam xây dựng nên một thế hệ các nhà khoa học, kỹ sư robot tài năng tương lai.