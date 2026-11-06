Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến đón 150.000 lượt khách

Sáng 6/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Firebeat World Festival 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 27-29/11 tại sân Nam của VEC, với chủ đề "Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu", hướng tới chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức gọi đây là mô hình "eatertainment", tức ẩm thực đi cùng văn hóa, giải trí và âm nhạc. Trên diện tích hơn 43.000 m2, lễ hội có 5 phân khu ẩm thực, hơn 200 thương hiệu, 5.000 chỗ ngồi ngoài trời và mở cửa từ 10h sáng đến nửa đêm. Mục tiêu trong 3 ngày là đón khoảng 150.000 lượt khách.

Nghi thức công bố Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Firebeat 2026 sáng 6/11. Ảnh: BTC

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, năm 2025 thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách, trong đó hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, và ẩm thực là một trong những lý do nổi bật kéo du khách tới Thủ đô. Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND TP Hà Nội đã xác định ẩm thực là lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng cần tập trung phát triển.

Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại họp báo công bố lễ hội sáng 6/11. Ảnh: BTC

Đầu bếp thế giới nấu bún chả, bò lá lốt

Lễ hội quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế cùng khoảng 70 đầu bếp, nghệ nhân Việt Nam, với sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA). Điểm đáng chú ý là các đầu bếp nước ngoài sẽ cùng đồng nghiệp Việt chế biến những món nướng đặc trưng như bún chả, bò lá lốt, để hương vị Việt được giới thiệu qua tay nghề của đầu bếp thế giới.

Chef Don David, Chủ tịch khu vực châu Á của WBQA, người trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cho lễ hội, cho biết đây là lần đầu tiên các đầu bếp thế giới cùng đồng nghiệp Việt Nam nấu món Việt. Cũng trong thời gian lễ hội, Việt Nam sẽ chính thức được kết nạp làm thành viên thường trực của WBQA. "Hà Nội là thành phố đón người phương xa bằng một món ăn, rồi khiến họ muốn trở lại bằng tình người", anh nói.

Theo Chef Don David, khi trở về, các đầu bếp sẽ mang theo công thức và kể về Hà Nội với những người theo dõi họ trên mạng xã hội. Anh cũng đặt mục tiêu trong những năm tới đưa Giải vô địch BBQ Thế giới hoặc Giải vô địch BBQ Liên châu lục về Hà Nội.

Đại diện đơn vị đồng hành phát biểu tại họp báo công bố lễ hội. Ảnh: BTC

5 phân khu, một vòng ẩm thực năm châu

Tâm điểm của lễ hội là World Culinary Festival với 5 phân khu. Lửa Toàn Cầu (Global Fire) dành cho nghệ thuật nướng, quay và hun khói của đầu bếp năm châu. Đại Tiệc Đầu Bếp (World Chef's Grand Feast) là nơi các đầu bếp quốc tế của WBQA cùng nghệ nhân và thương hiệu trực tiếp làm brisket hun khói kiểu Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi, xen kẽ trình diễn nấu nướng và lớp học nấu ăn.

Phân khu Lửa Á Châu (Asian Flame) đưa thực khách qua yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ, rồi về lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp Tây Bắc. Phân khu Vị Hà Nội (Hanoi Heritage) dành cho bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, quà cốm làng Vòng và cà phê trứng, nơi khách được xem tận mắt nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê. Ở giữa lễ hội, Đại lộ Chung nhịp (Beat Boulevard) là khu bia thủ công, đồ uống sáng tạo và tráng miệng, với những dãy bàn ăn cộng đồng dài để khách ngồi lại cùng nhau.

Tờ giới thiệu các phân khu và hoạt động của Firebeat 2026. Ảnh: BTC

Thi nướng từ đầu bếp nhí đến dân văn phòng

Song song là Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship) với chuỗi 7 cuộc thi nướng diễn ra suốt 3 ngày, trong đó có các màn đối đầu BBQ Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - châu Âu. Các cuộc thi do GRILLOGIA by Don David tổ chức, ban giám khảo quốc tế đến từ Worldchefs và WBQA. Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội, với hơn 1.000 thành viên, cũng tham gia phối hợp cùng các đầu bếp quốc tế.

Các đại biểu tại họp báo công bố Firebeat 2026. Ảnh: BTC

Ngoài đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp, lễ hội có Cuộc thi Đầu bếp trẻ dành cho sinh viên các trường cao đẳng nấu ăn tại Hà Nội và Cuộc thi Đầu bếp nhí, nơi các em từ 7-10 tuổi đội mũ đầu bếp, tự làm chiếc burger đầu tiên bên cạnh đầu bếp nổi tiếng thế giới. Ngày 29/11, Cúp Doanh nghiệp Firebeat mời các đội nhân viên công ty cùng đứng bếp, có đầu bếp quốc tế làm người hướng dẫn. "Bên bếp nướng không có chức danh", Chef Don David nói.

Ăn, nghe nhạc đến nửa đêm

Bên cạnh ẩm thực, Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) quy tụ nghệ sĩ, DJ cùng các tiết mục kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng lấy cảm hứng từ lửa. Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village) mang tới các màn trình diễn và giao lưu về nghệ thuật, phong tục của nhiều quốc gia. Lễ hội có cả khu vui chơi cho trẻ em.

Tiết mục biểu diễn tại họp báo công bố lễ hội. Ảnh: BTC

Firebeat diễn ra cùng thời điểm với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, có các hoạt động chính tổ chức ngay tại VEC, và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ban tổ chức kỳ vọng tạo ra sự cộng hưởng giữa điện ảnh, sáng tạo, ẩm thực và âm nhạc trong tháng 11.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing VEC, lễ hội được định hướng thành một thương hiệu thường niên, "một IP văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô". Mỗi mùa sẽ có một chủ đề mới, tạo lý do để du khách quay lại Hà Nội hằng năm.