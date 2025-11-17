Le Jardin House đạt giải thưởng top 10 thương hiệu xuất sắc quốc gia 2025

Với triết lý "Tự hào ngôi nhà bạn", Le Jardin House hướng đến việc kiến tạo những không gian sống hiện đại và đem lại niềm tự hào về ngôi nhà cho khách hàng; luôn tập trung cho chất lượng sản phẩm, cam kết uy tín thương hiệu và triết lý kinh doanh hướng đến giá trị thật. Đó là điều mà Le Jardin House luôn kiên định từ những ngày đầu thành lập.

Từ niềm tin đến sự công nhận về chất lượng

Ngày 01/11 tại TP.HCM, Le Jardin House đã vinh dự được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia trong khuôn khổ Lễ Công Bố Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia lần thứ XI năm 2025. Đây là chương trình tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu Việt Nam bền vững - uy tín - sáng tạo. Giải thưởng được xét chọn kỹ lưỡng dành cho các doanh nghiệp, tổ chức có thành tích vượt trội trong quản trị, chất lượng sản phẩm - dịch vụ và trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt so với thị trường, giúp Le Jardin House đạt được danh hiệu uy tín chính là việc đề cập đến "CHÍNH SÁCH BA GIÁ" ở ba giai đoạn linh hoạt. Đây là một trong những lợi thế giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình:

Giai đoạn khởi công: Dành cho khách hàng muốn tối ưu lợi nhuận khi dự án vừa khởi công.

Giai đoạn hoàn thiện thô: Phù hợp với những người muốn thấy rõ tiến độ, khối lượng thực tế trước khi quyết định.

Giai đoạn hoàn thiện nhà: Dành cho khách hàng mua để ở, nhận nhà ngay, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất từ thiết kế đến thi công.

Chính sách này không chỉ thể hiện sự minh bạch và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh mà còn cho thấy Le Jardin House luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, hướng đến những trải nghiệm mua nhà thông minh và an toàn.

Tăng trưởng bền vững

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, Le Jardin House đang chứng minh sức hút và uy tín thương hiệu bằng tốc độ triển khai dự án ấn tượng. Chỉ trong hai tháng gần đây, công ty đã liên tục khởi công hàng loạt các dự án nhà phố tại khu vực trọng điểm ở quận Tân Bình (cũ) như: 02 căn Indochine Thanh Nhã - Huỳnh Thiện Lộc; 02 căn The Hiền Vương Residence; 02 căn The Modern House - Hiền Vương và căn The Minimalist House - Lũy Bán Bích.

Toàn thể công ty cùng đối tác có mặt tại lễ khởi công căn Indochine Thanh Nhã

Mỗi dự án đều mang dấu ấn riêng về phong cách thiết kế từ truyền thống đến hiện đại, tối giản và sang trọng. Tất cả đều được thể hiện rõ nét trên từng bản thiết kế, đem lại nhiều sự lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhân viên công ty Le Jardin House tham gia lễ khởi công The Minimalist House Lũy Bán Bích

Sự sôi động trong hoạt động khởi công không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường đang cần những sản phẩm thật - giá trị thật, mà còn khẳng định niềm tin ngày càng lớn của khách hàng dành cho Le Jardin House. Nhiều khách hàng sau khi mua nhà đã tiếp tục trở thành đối tác đầu tư hoặc giới thiệu người thân, bạn bè cùng tham gia, tạo nên vòng tròn niềm tin bền vững.

Khách hàng trở thành đối tác - Niềm tin được nhân đôi

Một điểm đáng tự hào khác của Le Jardin House là sự đồng hành của khách hàng không chỉ dừng lại ở giao dịch mua bán, mà còn mở rộng thành mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm chất lượng và phong cách làm việc của Le Jardin House đã chủ động trở thành nhà đầu tư hoặc đối tác chiến lược, cùng phát triển các dự án mới trong hệ sinh thái của thương hiệu.

Đối tác dự án Indochine Thanh Nhã (bên trái) và dự án The Minimalist House (bên phải) tham gia đầu tư cùng Le Jardin House

Điển hình là chị Thiên Anh từng là khách hàng, sau này trở thành đối tác của Le Jardin House tâm đắc cho rằng: "Chính vì sự tin tưởng khi ở trong ngôi nhà này và sự uy tín về chính sách hỗ trợ khách hàng của Le Jardin House, mình dần cảm thấy có niềm tin về công ty sẽ có tiềm năng vươn xa trong tương lai nên mình quyết định đồng hành". Phía công ty Le Jardin House cho rằng giá trị thật chỉ được lan toả khi mọi người cùng nhau tạo ra nó. Le Jardin House không đi một mình mà đi cùng khách hàng, cùng đối tác, cùng niềm tin vào tương lai của thị trường nhà phố Việt Nam.

Bằng tâm huyết, sự chuyên nghiệp và tinh thần không ngừng đổi mới, Le Jardin House đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một thương hiệu Việt bền vững, dẫn đầu xu hướng nhà phố hiện đại. Le Jardin House không chỉ xây nhà mà xây niềm tin, từng viên gạch, từng chi tiết đều mang dấu ấn của tâm huyết và khát vọng chạm đến trái tim người Việt.

Le Jardin House - Tự hào ngôi nhà bạn.

Dưới đây là thông tin về doanh nghiệp:

Trụ sở chính: 399B Trường Chinh, P. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng: 1270 Lạc Long Quân, P. Tân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 429 998

Email: lejardinlandvn@gmail.com

Website: www.lejardinhouse.vn