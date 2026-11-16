Lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Hồng Hạnh SN 1984

Ngày 13/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1984, cư trú ấp Mỹ Hòa, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2023, Hạnh bắt đầu làm chủ hụi tại địa phương gồm, hụi ngày có giá trị từ 1.000.000 đồng và hụi 10 ngày trị giá từ 10.000.000 đồng.

Đầu năm 2025, Hạnh đã tổ chức cho các hụi viên tham gia nhiều "dây" hụi và mất khả năng chi trả; sau đó, Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối hốt 15 phần hụi của hụi viên ở 6 dây khác nhau và chiếm đoạt với tổng số tiền 820.650.000 đồng của 27 bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.