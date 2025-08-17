Lịch chốt quyền cổ tức 18/8-22/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 60%, một doanh nghiệp chi hơn nghìn tỷ trả cổ tức

Theo thống kê, có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 18/8-22/8, trong đó 17 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 60% và thấp nhất là 1%.

Ngoài ra, có 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã: GEE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền là 21/8/2025. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả vào ngày 10/9/2025.



Với 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.﻿

Cơ cấu cổ đông của Điện lực Gelex hiện ghi nhận cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) đang nắm giữ 292,8 triệu cổ phần, tương đương gần 80% vốn. Như vậy tới đây, GELEX sẽ nhận về khoảng gần 900 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (mã: BTT) vừa công bố kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 13,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả lên tới 40,5 tỷ đồng, mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chỉ sau kỷ lục 33,5% năm 2023.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/8/2025. Công ty sẽ chia cổ tức thành hai đợt: đợt 1 vào ngày 10/9 và đợt 2 vào ngày 2/1/2026, mỗi đợt thanh toán 15%. Cổ đông lớn nhất của BTT là Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) hiện nắm giữ 41,39% cổ phần, sẽ nhận về hơn 16,7 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) vừa thông qua kế hoạch phát hành thêm gần 200,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8, còn ngày đăng ký cuối cùng là 21/8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ 27/8 đến 15/9.

Mục tiêu là huy động hơn 2.000 tỷ đồng nhằm triển khai hai dự án bất động sản trọng điểm tại Hải Phòng.

Theo đó, tỉ lệ thực hiện quyền mua là 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - chỉ bằng khoảng 41% thị giá cổ phiếu được giao dịch chốt phiên ngày 7/8 (24.150 đồng/cổ phiếu).

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2024. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/8/2025, thời gian thực hiện chi trả ngày 25/9/2025.

Với gần 24 triệu cổ phiếu NTC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Nam Tân Uyên sẽ phải chi khoảng gần 144 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/6/2025, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đang sở hữu gần 7,9 triệu cổ phiếu NTC, ước tính sẽ nhận về hơn 47,3 tỷ đồng tiền cổ tức từ Nam Tân Uyên.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP cũng sẽ nhận về hơn 19,4 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu hơn 4,9 triệu cổ phiếu NTC; Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhận về hơn 28,7 tỷ đồng khi sở hữu gần 4,8 triệu cổ phiếu.

Ngày 22/8 tới đây, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL, mã: OIL) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (1 cổ phiếu nhận 250 đồng). Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV OIL dự chi 250 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/9.

Trong cơ cấu cổ đông của PV OIL, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là công ty mẹ chi phối trực tiếp 80,52% vốn, sẽ thu về hơn 208 tỷ đồng cổ tức.