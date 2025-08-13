Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/8/2025

13-08-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SNC - CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn : Ngày 3/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/10/2025.

GEE - Công ty cổ phần Điện lực Gelex: Ngày 21/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/9/2025.

BPC - Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn : Ngày 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CEO - Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O : Trưởng Ban kiểm soát Trần Thị Thùy Linh đã bán 267.009 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 28/7 đến 8/8/2025.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 : Ông Trần Nhật Trung đã bán 50.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 421.755 CP (tỷ lệ 4,79%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DAE - CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Lý Xuân Hoàn đăng ký mua 250.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 29/8/2025.

DTD - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt : Ông Trần Thanh Luân đăng ký bán 17.168 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 5/9/2025. Ông Luân là con Ủy viên HĐQT Trần Văn Thắng.

Bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh đăng ký bán 15.856 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 5/9/2025. Bà Quỳnh là con dâu Ủy viên HĐQT Trần Văn Thắng.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng : Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký bán 15.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/8/2025 đến ngày 11/9/2025.

SEA - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần : Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ đăng ký bán 18.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

SSH - CTCP Phát triển Sunshine Homes : CTCP Chứng khoán SmartMind đăng ký bán 2.524.676 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 29/8/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ

VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ Nổi bật

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử Nổi bật

7 cổ phiếu có thể hút hơn 1,1 tỷ USD vốn ngoại khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

7 cổ phiếu có thể hút hơn 1,1 tỷ USD vốn ngoại khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

00:05 , 13/08/2025
VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh 'say sóng'?

VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh 'say sóng'?

00:03 , 13/08/2025
ABS: VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh "test" đỉnh cũ trước khi hướng tới vùng 1.800 điểm

ABS: VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh "test" đỉnh cũ trước khi hướng tới vùng 1.800 điểm

00:01 , 13/08/2025
Lý do thu hồi quyết định chi trả tiền của 188 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Lý do thu hồi quyết định chi trả tiền của 188 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

17:27 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên