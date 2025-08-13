Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/8/2025

Tin doanh nghiệp

SNC - CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn : Ngày 3/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/10/2025.

GEE - Công ty cổ phần Điện lực Gelex: Ngày 21/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/9/2025.

BPC - Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn : Ngày 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CEO - Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O : Trưởng Ban kiểm soát Trần Thị Thùy Linh đã bán 267.009 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 28/7 đến 8/8/2025.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 : Ông Trần Nhật Trung đã bán 50.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 421.755 CP (tỷ lệ 4,79%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DAE - CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Lý Xuân Hoàn đăng ký mua 250.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 29/8/2025.

DTD - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt : Ông Trần Thanh Luân đăng ký bán 17.168 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 5/9/2025. Ông Luân là con Ủy viên HĐQT Trần Văn Thắng.

Bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh đăng ký bán 15.856 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 5/9/2025. Bà Quỳnh là con dâu Ủy viên HĐQT Trần Văn Thắng.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng : Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký bán 15.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/8/2025 đến ngày 11/9/2025.

SEA - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần : Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ đăng ký bán 18.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

SSH - CTCP Phát triển Sunshine Homes : CTCP Chứng khoán SmartMind đăng ký bán 2.524.676 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 29/8/2025.