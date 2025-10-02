Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/10/2025

02-10-2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SST - Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền : Ngày 14/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 79,98% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 7.998 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 31/10/2025.

VLP - Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long : Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/12/2025.

HJS - Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu: Ngày 15/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

STK - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ: Ngày 31/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 100 : 45 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 45 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SCG - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG: Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine đã mua 1.912.500. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.912.500 CP (tỷ lệ 2,25%). Giao dịch diễn ra trong phiên 24/09/2025.

CET - Công ty cổ phần HTC Holding : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài đã bán 605.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 25/09/2025.

GMA - CTCP G-Automobile : Cổ đông lớn CTCP Chứng khoán EVS đã bán 130.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.999.900 CP (tỷ lệ 20%). Giao dịch diễn ra trong phiên 26/09/2025.

XMC - CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai: Ông Đinh Văn Quân đã mua 324.623 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.676.691 CP (tỷ lệ 5,15%), trở thành cổ đông lớn sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 25/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCM - CTCP BV LIFE: Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt đăng ký mua 566.200 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/10/2025 đến 31/10/2025.

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương : Bà Lê Thùy Linh đăng ký bán 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/10/2025 đến 23/10/2025. Bà Linh là vợ Người phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin; Thư ký công ty Lý Việt An.

NTT - CTCP Dệt - May Nha Trang : Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Sơn đăng ký mua 34.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/10/2025 đến 31/10/2025.

Tuệ Giang

