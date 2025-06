Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/6/2025

Tin doanh nghiệp

ACM - Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường: Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền từ 27/06/2025 sang 26/06/2026. Lý do điều chỉnh là do ảnh hưởng đợt bùng phát dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay và tình hình thực tế hoạt động sản xuất của Công ty bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn và lỗ luỹ kế đến năm 2024, do đó không đảm bảo nguồn tài chính để chi trả cổ tức đúng thời hạn.

DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá : Ngày 8/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/7/2025.

PIC - CTCP Đầu tư Điện lực 3: Ngày 8/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/7/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre : Ông Lê Bá Hùng đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1,19 triệu (tỷ lệ 1,23%). Giao dịch diễn ra từ 12/6 đến 25/6/2025. Ông Hùng là con trai Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Lê Bá Phương.

C32 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2: Tổng Giám đốc Đinh Văn Trọng đã mua 262.300 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 262.300 CP (tỷ lệ 1,75%). Giao dịch diễn ra từ 28/5 đến 25/6/2025.

GLT - CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu: CTCP Công nghệ Tiên Phong đã mua 155.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.665.118 CP (tỷ lệ 50,02%). Giao dịch diễn ra từ 4/6 đến 20/6/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ADS - Công ty Cổ phần Damsan: CTCP Xây dựng Đức Dũng đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/7/2025.

VDG - CTCP Vạn Đạt Group: Chủ tịch HĐQT Trần Văn Anh đăng ký bán 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/6/2025 đến ngày 25/7/2025.