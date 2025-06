Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/6/2025

Tin doanh nghiệp

SD4 - Công ty cổ phần Sông Đà 4: Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền từ 30/06/2025 sang 30/06/2026. Lý do điều chỉnh là Do công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư chưa đạt kết quả nên Công ty chưa cân đối được nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ đông theo kế hoạch. Do đó Công ty cổ phần Sông Đà 4 xin được gia hạn thời gian trả cổ tức cho cổ đông.

KMT - Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung : Ngày 15/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/7/2025.

EMG - Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện: Ngày 11/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/7/2025.

NS2 - Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: Ngày 15/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 1,7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 170 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/8/2025.

ADP - Công ty cổ phần Sơn Á Đông: Ngày 10/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/8/2025.

GVT - Công ty cổ phần Giấy Việt Trì: Ngày 15/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 33% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/7/2025.

LAI - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO: Ngày 16/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:60 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới).

BIO - Công ty cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang: Ngày 18/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 9% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 900 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/8/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HKT - Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh : Cổ đông lớn Lê Quang Phúc đã mua 80.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 417.529 CP (tỷ lệ 6,81%). Giao dịch diễn ra trong phiên 18/6/2025.

GLT - CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu : CTCP Công nghệ Tiên Phong đã mua 155.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.665.118 CP (tỷ lệ 50,02%). Giao dịch diễn ra từ 4/6 đến 20/6/2025.

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Ủy viên HĐQT Lê Kim Trinh đã mua 163.235 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 396.985 CP (tỷ lệ 3,54%). Giao dịch diễn ra trong phiên 12/6/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AGP - CTCP Dược phẩm Agimexpharm : Bà Lâm Hoàng Anh đăng ký bán 87.644 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 4/7/2025 đến ngày 31/7/2025. Bà Hoàng Anh là mẹ Người được ủy quyền công bố thông tin Lê Minh Ngọc.

DDB - CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương: Thành viên BKS Ngô Trọng Tú đăng ký bán 195.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/6/2025 đến ngày 25/7/2025.