Liên Ninh vừa đổi 100% đội xe sang buýt điện VinFast là "ai"?

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh công bố chính thức chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện VinFast ngay trong tháng 12/2025. Với 9 tuyến, 111 xe buýt hoàn toàn thuần điện, Liên Ninh sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về xanh hóa giao thông công cộng.

111 xe buýt điện thông minh VinFast sẽ được phân bổ ngay trong tháng này cho 9 tuyến buýt hiện hữu của Liên Ninh, bao gồm các tuyến: 08A (Long Biên - Đông Mỹ), 08B (Long Biên - Vạn Phúc, Thanh Trì), 09A (Trần Khánh Dư - Đại học Mỏ), 09B (Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình), 19 (Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển), 21A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa), 21B (Duyên Thái - Bến xe Mỹ Đình), 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ), 125 (Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu).

Để đội xe buýt thuần điện vận hành hiệu quả, không gián đoạn, Liên Ninh đã chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống 40 trụ sạc tại các bãi đỗ và các điểm đầu cuối, đảm bảo thuận tiện và dễ tiếp cận.

Trong số 111 xe buýt điện VinFast được Liên Ninh đưa vào sử dụng, có 26 xe cỡ lớn EB10, 72 xe cỡ trung EB8 và 13 xe cỡ nhỏ EB6. Tất cả các mẫu xe đều được thiết kế sàn thấp, tối ưu cho người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Trên xe được trang bị các tiện ích hiện đại như màn hình thông tin, hệ thống thông báo điểm dừng tự động, kết nối Wi-Fi, camera an ninh và các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của VinFast như cảnh báo va chạm, giám sát làn đường. Các trang bị trên không chỉ nâng cao an toàn mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho hành khách.

Việc chuyển đổi hoàn toàn sang xe buýt điện cho thấy định hướng phát triển bền vững của Liên Ninh trong giai đoạn mới, phù hợp với lộ trình và mục tiêu chuyển đổi toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sang xe năng lượng sạch, thân thiện với môi trường của Thành phố Hà Nội.

Công ty Liên Ninh sử dụng 111 xe buýt điện VinFast gồm xe EB10, EB8 và EB6 thay thế cho xe buýt diesel truyền thống.

Ông Đoàn Văn Phan - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh cho biết: "Chuyển đổi sang xe buýt điện là quyết định chiến lược của Liên Ninh trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh sạch. Đây không chỉ là việc nâng cấp đội xe, mà còn là cơ hội để xác lập một chuẩn mực vận tải mới, sạch hơn, an toàn hơn và ổn định hơn. Chúng tôi cam kết theo đuổi chuyển đổi xanh như định hướng phát triển lâu dài, đóng góp thiết thực cho môi trường và chất lượng di chuyển của người dân Thủ đô."

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trong việc chuẩn bị, đầu tư và triển khai chuyển đổi toàn bộ đoàn phương tiện sang sử dụng xe buýt điện một cách bài bản. Chúng tôi cũng đánh giá cao vai trò hỗ trợ của VinFast, V-Green và các đối tác trong hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup trong quá trình chuyển đổi này. Những sự phối hợp như thế này sẽ tạo thêm nền tảng quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô trong thời gian tới".

Quyết định chuyển đổi 100% đội xe sang xe buýt điện của Liên Ninh đánh dấu một bước tiến lớn của ngành dịch vụ vận tải hành khách Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu trên cả nước về xanh hóa phương tiện giao thông công cộng.

Liên Ninh cam kết theo đuổi chuyển đổi xanh như định hướng phát triển lâu dài, đóng góp thiết thực cho môi trường và chất lượng di chuyển của người dân Thủ đô.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh – Chi nhánh của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND Hà Nội ngày 27/05/2015 về việc chuyển đổi Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh thành công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh).

Tên gọi ban đầu của Công ty là Trung tâm Hạ tầng vận tải công cộng được thành lập theo quyết định số 1045/QĐ-TCT ngày 27/6/2011 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội trên cơ sở tách việc khai thác và quản lý 05 tuyến xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10.10 Hà Nội (gồm tuyến 08, 09, 19, 21, 37).

Đến ngày 19/11/2012 Tổng Công ty vận tải Hà Nội có Quyết định số 3695/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi Trung tâm Hạ tầng vận tải công cộng thành Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh – chi nhánh Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 06/09/2013 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Vận tải Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015, hướng tới mục tiêu 2020. Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh được UBND Thành phố lựa chọn thí điểm cổ phần hóa và trở thành Công ty cổ phần như hiện nay.

Đây là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Ngoài VinBus và Liên Ninh đang sở hữu đội xe thuần điện 100%, các doanh nghiệp lớn khác như Transerco, Bảo Yến, Newway, Xe điện Hà Nội… cũng đã và đang từng bước đưa xe điện vào vận hành thay thế cho xe động cơ đốt trong, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.