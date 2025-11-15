Pháp luật - Nghiệp vụ Liên tiếp ngăn chặn các vụ việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, có vụ việc lên đến hàng tỷ đồng An Vũ • 15/11/2025 09:46

Các lực lượng Công an và ngân hàng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, kịp thời bảo vệ tài sản của người dân. Chỉ trong vài ngày, các nạn nhân ở các độ tuổi khác nhau đã được cứu khỏi nguy cơ mất từ hàng trăm triệu đến hơn một tỷ đồng nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an.

Ngày 13/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, giúp người dân tránh được thiệt hại 250 triệu đồng.

Trước đó, do có một số việc cá nhân, bà H (trú tại tỉnh Cao Bằng) đã tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý này, một đối tượng giả danh cán bộ Công an đang công tác tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã liên hệ, tự xưng đang “hỗ trợ giải quyết vụ việc” và yêu cầu bà H chuyển tiền để “làm việc”.

Chiều cùng ngày, bà H đến Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng để thực hiện giao dịch chuyển 250 triệu đồng. Qua trao đổi, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường, nhận định đây có thể là vụ lừa đảo qua mạng, nên đã chủ động tư vấn, giải thích và khuyến cáo bà H về thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, do đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện, xưng danh “cán bộ Công an” và đưa ra nhiều lý do thuyết phục, bà H vẫn một mực tin tưởng và muốn chuyển tiền.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch và báo ngay cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Sau khi được giải thích cặn kẽ, bà H đã hiểu rõ sự việc, kịp thời dừng giao dịch, tránh mất số tiền lớn.

Trước đó, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Chương kịp thời ngăn cản một vụ lừa đảo tiền tỷ qua không gian mạng.

Cụ thể, vào trưa 5/11, một cụ bà 75 tuổi (trú xã Đại Đồng) mang theo 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỷ đồng đến Ngân hàng Agribank Thanh Chương để xin rút tiền. Kiểm tra sổ, nhân viên phát hiện có 3 sổ đã đến hạn rút, 2 sổ chưa đến kỳ hạn.

Lúc này, giao dịch viên ngân hàng phân tích với cụ bà về việc nếu rút sẽ mất hàng chục triệu đồng tiền lãi nên hướng dẫn cầm cố để vay. Cụ bà sau đó ra ngoài gọi điện rất lâu rồi quay trở lại đồng ý phương án giao dịch viên ngân hàng hướng dẫn.

Tuy nhiên, qua thái độ và biểu hiện lo lắng của cụ bà, giao dịch viên ngân hàng nghi ngờ người này đang bị lừa đảo qua mạng nên đã nhanh trí gọi điện báo Công an xã Đại Đồng đến hỗ trợ.

Sau khoảng 30 phút được lực lượng chức năng phân tích, khuyên nhủ, người phụ nữ này cũng thừa nhận đang bị một người gọi điện xưng công an yêu cầu chuyển tiền vì liên quan đến một vụ án lớn. Qua điện thoại, đối tượng này hướng dẫn cụ bà mua điện thoại, sim mới để liên lạc và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

May mắn nhờ sự nhanh trí của giao dịch viên ngân hàng và kịp thời của Công an xã Đại Đồng, cụ bà đã không bị mất 1,3 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình.

Công an phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp cũng vừa ngăn chặn một vụ việc với hình thức lừa đảo tương tự. Cụ thể, Công an phường Đạo Thành nhận được tin báo về trường hợp bà V.T.T.P. (sinh năm 1962, ngụ tại phường Trung An) liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa. Các đối tượng đã mạo danh cơ quan Công an, thông báo sai sự thật rằng bà P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và rửa tiền.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng điện thoại video để dàn dựng bối cảnh Cơ quan điều tra đang làm việc, nhằm tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ lên nạn nhân. Chúng yêu cầu bà P. phải ra ngân hàng gửi gấp số tiền 136 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (tự xưng là tài khoản "xác minh" của Viện Kiểm sát). Đặc biệt, để qua mặt nhân viên ngân hàng, chúng còn hướng dẫn nạn nhân ghi nội dung chuyển khoản là “chuyển tiền đám cưới”.

Ngày 6/11/2025, trong lúc bà P. đang chuẩn bị đến ngân hàng do bọn lừa đảo chỉ định trên địa bàn phường Đạo Thạnh để nộp tiền, bà nảy sinh nghi ngờ và đã kịp thời đến trình báo tại Công an phường Đạo Thạnh.

Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, Công an phường Đạo Thạnh đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nhờ sự can thiệp và tuyên truyền nhanh chóng, bà P. đã nhận ra sự thật, ngưng mọi giao dịch, qua đó bảo toàn được tài sản.

“ Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát...); không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần tỉnh táo và liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

