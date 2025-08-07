Liên tục đón tin vui hạ tầng, bất động sản dọc Quốc lộ 13 diễn biến ra sao đến cuối năm?

Những "nấc thang" giá bất động sản dọc Quốc lộ 13

Tác động của hạ tầng giao thông đến giá trị bất động sản luôn rõ ràng và nhất quán. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM đã tăng 32% trong quý 1/2025, thời điểm TP.HCM công bố tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 13.

Giá nhà đất dọc tuyến quốc lộ này ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu cách đây 5 năm, giá đất mặt tiền Quốc lộ 13 (đoạn Hiệp Bình - Bình Triệu) chỉ ở mức 45 - 55 triệu/m2 thì hiện nay đã ghi nhận mức 100 - 180 triệu/m2. Trong khi các trục nội khu chỉ cách mặt tiền 300 - 500m cũng đã đạt 60 - 80 triệu/m2, tăng gần gấp đôi trong vòng 3 - 4 năm.

Thị trường bất động sản trục Quốc lộ 13 đang hình thành những "nấc thang" mới về giá. Trong ảnh là dự án The Emerald 68 - dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi đang chào giá 52 - 55 triệu/m2. (Ảnh: Quốc Dũng)

Tương tự, các dự án căn hộ từ Cổng chào Bình Dương đến phường Thủ Dầu Một, nếu cách đây 3 - 4 năm giá phần lớn nằm ở ngưỡng từ 40 - 45 triệu đồng/m2 thì hiện tại đã tăng lên trung bình 55 - 60 triệu đồng/m2. Thậm chí, có dự án nằm mặt tiền Quốc lộ 13 giá đã chạm mốc 70 triệu/m2.

Chẳng hạn, dự án The Emerald Boulevard Bình Dương của CĐT Lê Phong, dự án Landmark Bình Dương của Phú Cường Group đang rumor với giá từ 70 triệu/m2. Tương tự, dự án Hồ Gươm Xanh của TBS Group rục rịch ra thị trường mức 65 - 70 triệu/m2; Urban Green với giá 75 - 85 triệu/m2, Habitat giá từ 55 - 60 triệu/m2. Tịnh tiến về Thành Phố Mới, Midori Park The Glory của Becamex Tokyu nằm ở ngưỡng giá từ 58 - 60 triệu/m2.

Đáng chú ý, dự án có giá từ 50-55 triệu đồng/m2 dọc tuyến Quốc lộ 13 ngày càng ít. Đặc biệt, dự án đủ điều kiện mua bán và có yếu tố vốn nước ngoài lại càng hiếm hơn. Dự báo mức giá này sẽ dần "vắng bóng" trên thị trường Đông bắc TP.HCM.

The Emerald 68 là dự án có yếu tố vốn nước ngoài, đủ điều kiện mua bán, tiến độ "thần tốc" đang xây 22/39 tầng và mức giá lý tưởng trên trục Quốc lộ 13, đoạn giáp ranh trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Quốc Dũng)

Đơn cử, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 - Vĩnh Phú 16, là dự án hiếm hoi vừa đủ điều kiện mua bán, vừa có yếu tố vốn nước ngoài, The Emerald 68 của Tập đoàn Lê Phong & Coteccons hiện đang chào giá 52 - 55 triệu đồng/m2. Đây là mức giá hợp lý còn sót lại dọc tuyến Quốc lộ 13 ở giai đoạn này.

Nhờ pháp lý rõ ràng, đủ điều kiện giao dịch, tiến độ thi công "thần tốc" và chất lượng được bảo chứng bởi Coteccons - Thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, dự án đang trở thành điểm sáng tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Tương tự, Sycamore của Capitaland (Thành Phố Mới) hiện đang chào giá từ 55 - 60 triệu/m2, cũng là dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm ở giai đoạn này. Trong khi đó, một số dự án như Habitat, La Pura, The Glory... nằm quanh ngưỡng giá 55 triệu đồng/m2, sẽ là mức giá khan hiếm trong tương lai gần.

Giá bất động sản "chuyển động" theo hạ tầng

Việc TP.HCM sáp nhập mở rộng địa giới, cùng loạt dự án hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh đang tạo lực đẩy lớn cho bất động sản, đặc biệt tại các khu vực dọc tuyến Quốc lộ 13.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, việc mở rộng Quốc lộ 13 không chỉ nâng cấp hạ tầng mà còn là cơ hội tái định giá toàn diện tài sản. "Nơi đây sẽ trở thành một trục TOD (phát triển đô thị theo giao thông công cộng) lý tưởng. Giá bất động sản dọc các tuyến chiến lược như vậy có thể tăng 10 - 15% mỗi năm trong 3 năm sau khi hạ tầng hoàn thiện", ông Tuấn nhận định. Đồng thời nhấn mạnh những khu vực giáp ranh trung tâm như phường Bình Hòa, Lái Thiêu sẽ hưởng lợi đầu tiên.

Theo quy hoạch mới, TP.HCM sẽ ưu tiên triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm như Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Metro số 2 Bình Dương… Trong đó, Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sẽ được mở rộng lên 60m, gồm 10 làn xe. Dự án dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028.

Sự phát triển hạ tầng với các tuyến giao thông đường bộ, kết hợp metro số 2 sẽ là "cú hích" cho giá trị bất động sản khu vực gia tăng giá trị.

Sau khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu về phường Sài Gòn còn khoảng 15 - 20 phút, đồng thời trở thành trục kết nối liên vùng giữa nội đô và các tỉnh vệ tinh. Đây là yếu tố thúc đẩy tăng giá bất động sản dọc trục.

Thực tế cho thấy, bất động sản luôn tăng giá bền vững theo hạ tầng. Tại TP.HCM, các dự án như Phạm Văn Đồng, hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, metro số 1… đều giúp giá nhà đất tăng mạnh. Đơn cử, các dự án căn hộ dọc tuyến metro số 1 đã ghi nhận mức tăng giá 50 - 70% trong 4 - 5 năm, thậm chí có nơi tăng tới 150% từ khi khởi công đến khi vận hành.

Tương tự, Quốc lộ 13 cũng từng góp phần thiết lập mặt bằng giá mới tại TP.HCM và Bình Dương (cũ) trong suốt 20 năm qua. Hiện nay, việc mở rộng tuyến đường này một lần nữa tạo kỳ vọng về chu kỳ tăng giá mới. Khi toàn tuyến, từ cầu Bình Triệu đến đoạn Bình Hòa, Lái Thiêu, hoàn thiện, khu vực này sẽ trở thành "điểm rơi" đầu tư giai đoạn 2026 - 2027.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young đưa ra 3 lý do giúp bất động sản gần hạ tầng mới thường tăng giá bền vững bao gồm: mật độ dân cư tăng tạo nhu cầu ở thực lớn, khu vực kết nối thuận tiện, dễ dàng tiếp cận kết hợp tiện ích đồng bộ, hình thành hệ sinh thái đô thị, từ đó nâng giá trị cho toàn khu.