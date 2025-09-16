Liệu Tesla có từ bỏ công nghệ tự lái hoàn toàn?

Gói phần mềm "Tự lái hoàn toàn" (FSD) của Tesla, với mức giá lên tới 15.000 USD, từ lâu đã được xem là biểu tượng của một tương lai không cần người lái. Kể từ năm 2018, CEO Elon Musk liên tục đưa ra những lời khẳng định táo bạo về việc công nghệ này sẽ hoàn thiện vào cuối mỗi năm.

Tuy nhiên, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực. Đã ở năm 2025, FSD vẫn chỉ là một hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), đòi hỏi người lái phải luôn cảnh giác và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE), FSD hiện tại chỉ đạt Mức độ 2, trong khi một hệ thống tự lái hoàn toàn phải đạt Mức độ 5.

Mối nghi ngờ về việc Tesla từ bỏ lời hứa của mình bắt đầu khi một tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) bị rò rỉ. Tài liệu này chi tiết về gói bồi thường khổng lồ trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk, với điều kiện công ty phải đạt được các mốc quan trọng, bao gồm "10 triệu thuê bao FSD đang hoạt động". Điều đáng chú ý là định nghĩa về FSD trong tài liệu này lại vô cùng mơ hồ.

Thay vì đề cập đến bất kỳ mức độ tự động hóa cụ thể nào của SAE, tài liệu định nghĩa FSD là một "hệ thống lái xe tiên tiến… có khả năng thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển cung cấp chức năng tự động hoặc chức năng tương tự trong các điều kiện lái xe cụ thể".

Định nghĩa chung chung này đủ rộng để bao gồm cả phiên bản FSD hiện tại, hoặc thậm chí là một hệ thống hỗ trợ lái xe cơ bản. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Tesla đang cố gắng tạo ra một "lối thoát" pháp lý, cho phép họ nhận được các khoản bồi thường khổng lồ mà không cần phải thực sự đạt được mục tiêu tự lái hoàn toàn như đã hứa.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tesla đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Công ty đã xóa bỏ nhãn hiệu FSD và đổi tên hệ thống này thành "Lái xe Hỗ trợ Thông minh" tại thị trường Trung Quốc. Cùng lúc đó, giá của gói FSD cũng giảm mạnh xuống còn 7.000 USD, sau khi doanh số bán xe sụt giảm. Điều này cho thấy Tesla đang vật lộn để giữ chân khách hàng và đối phó với những thách thức từ cả thị trường và quy định pháp lý.

Mặc dù Tesla nổi tiếng với những tuyên bố táo bạo, nhưng họ không phải là công ty duy nhất gặp khó khăn trong việc phát triển công nghệ tự lái hoàn toàn. Trên thực tế, hiện nay chỉ có các công ty robotaxi như Waymo, Baidu Apollo, Pony.ai và WeRide mới có thể vận hành ở Mức độ 4. Trong thị trường xe tiêu dùng, chưa có hãng nào đạt đến trình độ này.

Tuy nhiên, một số đối thủ đã đạt được những bước tiến đáng kể. Mercedes-Benz đã có hệ thống "Drive Pilot" Mức độ 3 được phê duyệt ở một số bang của Mỹ và Đức. Mặc dù chỉ hoạt động trong điều kiện tắc đường ở tốc độ giới hạn, đây là mức phê duyệt cao nhất dành cho xe cá nhân tính đến hiện tại.

Trong khi đó, Honda đã ra mắt phiên bản giới hạn của Legend Hybrid EX Mức độ 3 tại Nhật Bản. Ngay cả Hyundai cũng đang thử nghiệm robotaxi Mức độ 4 tại Mỹ, cho thấy cuộc đua công nghệ vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt.

Sự thật là, cả ngành công nghiệp tự lái đang phải đối mặt với những rào cản khổng lồ, từ chi phí phát triển, lo ngại về an toàn cho đến các quy định nghiêm ngặt của chính phủ. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch của Tesla trong việc quảng bá FSD đã khiến công ty phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã từng chỉ trích FSD là "gây hiểu lầm", và Sở Giao thông California đã kiện Tesla vì tội quảng cáo sai sự thật.

Để đáp lại những áp lực này, Tesla đã thay đổi thuật ngữ "Xe tự lái hoàn toàn" thành "Xe tự lái hoàn toàn (Có giám sát)". Đây là một động thái cho thấy công ty đang cố gắng xoa dịu dư luận và giới chức, nhưng đồng thời cũng là bằng chứng rõ ràng nhất về sự chênh lệch lớn giữa lời hứa ban đầu và thực tế hiện tại. Liệu Tesla có thể lấy lại niềm tin của khách hàng hay sẽ mãi bị ám ảnh bởi những lời hứa của chính mình?