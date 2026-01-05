LMHT sập toàn cầu

Chiều ngày 5/1/2026, tựa game nổi tiếng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) ghi nhận một sự cố sập máy chủ diện rộng trên toàn cầu. Cộng đồng game thủ LMHT trên toàn thế giới đã trải qua một phen "hú hồn" khi máy chủ đột ngột ngắt kết nối đồng loạt. Hàng triệu game thủ từ Âu sang Á đang trong trận đấu hoặc chuẩn bị tìm trận đều bị "đá" văng khỏi Client mà không có bất kỳ thông báo bảo trì nào trước đó.

Ngay lập tức, trang báo lỗi trực tuyến Downdetector ghi nhận hàng nghìn lượt báo cáo sự cố chỉ trong vài phút, biến đây trở thành một trong những vụ sập server nghiêm trọng nhất đầu năm 2026.

Hàng nghìn lượt báo lỗi LMHT gặp vấn đề trên trang Downdetector

Trong khi người chơi đang đồn đoán về một cuộc tấn công mạng quy mô lớn hay lỗi phần cứng nghiêm trọng, thì "thánh soi bugs" nổi tiếng Vandiril đã nhanh chóng vào cuộc và tìm ra nguyên nhân. Kết quả điều tra của YouTuber này khiến cộng đồng game thủ chỉ biết "cười ra nước mắt" vì lý do quá đỗi "ối dồi ôi". Theo đó, sự cố không đến từ thế lực hắc ám nào cả, mà đơn giản là do Riot Games đã... quên gia hạn chứng chỉ Client.

Cụ thể, chứng chỉ bảo mật của Client LMHT có thời hạn sử dụng là 10 năm và thời điểm hết hạn chính xác là vào lúc 21 giờ 03 phút ngày 04/01/2026. Điều khó hiểu là dù đây là một thủ tục kỹ thuật cơ bản và có chu kỳ lên tới cả một thập kỷ, đội ngũ phát triển của công ty game hàng đầu này. Hậu quả là đúng giờ "hoàng đạo", hệ thống tự động từ chối kết nối, khiến cả thế giới LMHT chìm vào bóng tối theo đúng nghĩa đen.

Trên MXH Weibo của Trung Quốc, sự cố của LMHT cũng nhanh chóng leo top Hot Search với tiêu đề "Chứng chỉ của Liên Minh Huyền Thoại đã hết hạn".

Client LMHT gặp lỗi ảnh hưởng đến hàng triệu game thủ toàn cầu

Hiện tại, Riot Games chắc chắn đang phải chạy đua với thời gian để khắc phục sự cố "đi vào lòng đất" này. Trong lúc chờ đợi máy chủ hoạt động trở lại, cộng đồng game thủ chỉ còn biết hy vọng vào một đợt đền bù xứng đáng để xoa dịu nỗi đau bị ngắt kết nối giữa chừng.