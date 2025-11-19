Lộ diện "cá mập" lớn nhất tại VPS: Sở hữu lượng cổ phần trị giá 1,35 tỷ USD, chiếm gần 40% vốn điều lệ

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 17/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã huy động thành công 12.138 tỷ đồng và công bố cơ cấu sở hữu mới. Trong đó, sự hiện diện của một tổ chức quản lý quỹ trong nước với tỷ lệ sở hữu lớn trở thành tâm điểm chú ý trong báo cáo lần này.

Cổ đông lớn Saigon Capital: Quy mô tài sản khiêm tốn nhưng nắm giữ danh mục "khủng"

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital - SGC) hiện đang nắm giữ hơn 591,4 triệu cổ phiếu VPS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 39,9% vốn điều lệ.

Với mức giá phát hành 60.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập trong đợt IPO, khối lượng cổ phần mà Saigon Capital đang nắm giữ có giá trị thị trường ước tính lên tới 35.485 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,35 tỷ USD.

Đáng chú ý, dù nắm giữ khối tài sản ủy thác khổng lồ, quy mô của Saigon Capital theo báo cáo tài chính quý 3/2025 lại khá khiêm tốn với tổng tài sản khoảng 75,6 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 74,8 tỷ đồng. Ban điều hành hiện tại do ông Đỗ Duy Tân giữ chức Chủ tịch HĐQT (mới được bổ nhiệm cuối tháng 10/2025) và bà Lê Thu Minh làm Tổng Giám đốc.

Tại thời điểm 30/09/2025, danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác (AUM) mà công ty quản lý đạt 4.898 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi (84%) so với đầu năm.

Quy mô sở hữu của Saigon Capital hiện vượt cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Lâm Dũng (Chủ tịch VPS). Hiện tại, ông Dũng sở hữu gần 129 triệu cổ phiếu (8,7% vốn), với giá trị tài sản khoảng 7.739 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của Saigon Capital đang chiếm ưu thế trong cơ cấu cổ đông tại VPS.

Kết quả đợt IPO và kế hoạch sử dụng dòng tiền 12.000 tỷ

Bên cạnh thông tin về cổ đông, đợt IPO của VPS cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Công ty đã phân phối thành công toàn bộ 202,3 triệu cổ phiếu chào bán cho 19.693 nhà đầu tư. Đợt phát hành thu hút sự quan tâm chủ yếu từ dòng tiền nội khi nhà đầu tư trong nước hấp thụ tới 99,93% lượng cổ phiếu.

Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán đạt hơn 12.138 tỷ đồng sẽ được VPS phân bổ vào các hoạt động cốt lõi: (1) 10.976 tỷ đồng (chiếm 90%) bổ sung nguồn vốn cho vay margin; (2) 900 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; (3) 270 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực.

Cũng trong đợt này, VPS đã xử lý dứt điểm số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không thanh toán đủ bằng cách phân phối lại cho hai cá nhân là Vũ Cao Hoàng Hải Linh và Nguyễn Trường Giang, đảm bảo đợt phát hành thành công 100%.