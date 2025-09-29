Lộ diện cầu vượt Vành đai 3 đầu tiên qua đường đô thị ở TPHCM
Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương (cũ) đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật vào tháng 12 tới. Trong 4 cầu vượt trên đoạn này, cầu vượt qua đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc gói thầu xây lắp 3 (XL3) đã hình thành.
- 29-09-2025Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ, rộng 75 ha nằm cạnh khu biệt thự hơn 1 tỷ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Hà Nội
- 28-09-2025TP.HCM và Tây Ninh đón tin vui, loạt tuyến đường nghìn tỷ kết nối 2 địa phương đôn đốc triển khai, dự án xung quanh hưởng lợi
- 27-09-2025“Điểm nóng” bất động sản mới gọi tên Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc: Loạt ông lớn Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Bim Group… rầm rộ đổ bộ
Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) có chiều dài gần 27 km, điểm đầu tại nút giao Tân Vạn, điểm cuối tại cầu Bình Gởi, với tổng mức đầu tư trên 19.200 tỷ đồng. Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương (cũ) được đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Tiền Phong