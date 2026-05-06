Lộ diện công ty chứng khoán chính thức qua vòng 1 cấp phép sàn tài sản mã hóa

Mai Chi | 06-05-2026 - 09:48 AM | Thị trường chứng khoán

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) chính thức công bố đã nhận được Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 04/05/2025 của Bộ Tài chính. Theo đó, TCEX đã được chấp thuận vòng 1 trong quy trình cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo nội dung công văn, hồ sơ của TCEX đã đáp ứng đầy đủ và hợp lệ các tài liệu ban đầu theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ vòng 2, nhằm đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất và tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin trước khi được xem xét cấp phép chính thức.

TCEX được thành lập ngày 05/05/2025, với sự tham gia sáng lập và góp vốn của TCBS – một trong những công ty chứng khoán tiên phong tại Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào quản lý và phát triển tài sản tài chính số. TCEX cũng là một trong những đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp phép ngay khi Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ từ doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu khắt khe, bao gồm năng lực tài chính (vốn điều lệ), đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống, cũng như quy trình hoạt động minh bạch, quản trị rủi ro và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thí điểm, số lượng tổ chức được cấp phép bị giới hạn tối đa 5 đơn vị, cho thấy mức độ sàng lọc nghiêm ngặt cũng như ý nghĩa quan trọng của việc được chấp thuận ngay từ vòng đánh giá đầu tiên.

Theo đại diện TCEX, doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị về hệ thống công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân sự, sẵn sàng triển khai dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa ngay khi được cấp phép chính thức.

Việc TCEX vượt qua vòng đánh giá đầu tiên không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp, mà còn được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình hình thành và phát triển một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, có khung pháp lý rõ ràng và được quản lý chặt chẽ tại Việt Nam.

Mai Chi

