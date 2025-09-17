Lộ diện đối tác mua cổ phần Hoàng Quân Bình Thuận của Chủ tịch Trương Anh Tuấn

CTCP Tập đoàn Đầu tư ATS (Atesco, mã: ATS, sàn HNX) mới đây thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư cá nhân.



Trong số 9 nhà đầu tư có tên trong danh sách, có 6 nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu ATS, còn 3 nhà đầu tư chưa sở hữu cổ phiếu ATS trước đợt chào bán.

Cũng theo danh sách này, người mua nhiều nhất là Hồ Thị Thắm dự mua 5,9 triệu cổ phiếu. Tiếp đến Nguyễn Viết Mạnh dự mua 5,68 triệu cổ phiếu.

Sau phát hành, nhóm 9 cổ đông này dự kiến nắm tổng cộng 93,97% vốn ATS.

Nguồn: ATS

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa so với thị giá cổ phiếu ATS hiện tại. Nếu hoàn tất, Atesco sẽ mang về 360 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 350 tỷ lên 710 tỷ đồng.

Số tiền thu về dự kiến được dùng để mua 90% vốn tại CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận từ 3 cổ đông.

Trong đó, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân Bình Thuận, đồng thời là Chủ tịch CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã: HQC) dự kiến chuyển nhượng 21 triệu cổ phần; bà Phan Lê Thùy Trang dự kiến chuyển nhượng 11,76 triệu cổ phần và bà Nguyễn Trần Thùy Trang dự bán 3,2 triệu cổ phần Hoàng Quân Bình Thuận cho ATS.

Hoàng Quân Bình Thuận được thành lập năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, do ông Trương Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT từ những ngày đầu. Đến tháng 11/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 400 tỷ đồng.

Một số dự án do Hoàng Quân Bình Thuận triển khai như: Khu đô thị mới Nam Phan Thiết quy mô 13,5 ha với vốn 905 tỷ đồng, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (132ha, vốn 273 tỷ đồng).

ATS tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí Mùa Thu, thành lập năm 1998, sau đổi tên thành CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco. Hiện Công ty vận hành 1 nhà máy chế biến suất ăn tại khu công nghiệp Đại An - Hải Dương.



