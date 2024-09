Lộ diện tổng thầu thi công một phần siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup tại Quảng Ninh, đang thi công loạt dự án khác của Vinhomes

Ngày 27/9, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) đã ban hành nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (Hợp đồng tổng thầu) với CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons.

Theo đó, Vincons phụ trách xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long thuộc Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Vincons được giao thi công xây dựng các công trình trường học tại dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, TP. Hải Phòng (Vinhomes Vũ Yên).

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích đất sử dụng dự kiến trên 4.109 ha. Trong đó, khoảng 3.186 ha thuộc các xã, phường Tân An, Hà An, Hoàng Tân, Liên Hòa (thị xã Quảng Yên); trên 923 ha thuộc các phường Hà Khẩu, Đại Yên, TP Hạ Long, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 10 tỷ USD. Trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 34.855 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 197.514 tỷ đồng.

Vincons là công ty con 100% vốn của Vinhomes, được thành lập để thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình, các dự án do Vinhomes đầu tư và xây dựng.

Trước đó, ngày 23/9, Vincons đã ký kết Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình với Vinhomes và được giao thực hiện các công trình trường học và tòa nhà văn phòng tại một số lô đất thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 3; các công trình trường học tại một số lô đất thuộc Vinhomes Ocean Park 2, đều tọa lạc tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vincons cũng tham gia đấu thầu Gói tổng thầu thiết kế, mua sắm và thi công xây dựng (hợp đồng EPC) theo loại trọn gói tại Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, hay Vinhomes Cổ Loa (41.000 tỷ đồng) và Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (12.000 tỷ đồng) nằm tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh, TP. Hà Nội do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - VEC) đầu tư.