Lộ diện "vua" xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam: Công ty mẹ có vốn hóa gần 7.700 tỷ, lợi nhuận 6T2025 gấp 32 lần cùng kỳ

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (trong đó bao gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt qua kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong suốt 5 năm trở lại đây, kể từ năm 2020.

Xét về thị trường, Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá rô phi Việt Nam, chiếm đến 62% tỷ trọng trong tổng giá trị cá rô phi Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường.

8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá diêu hồng đạt 11 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó riêng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 25% tỷ trọng. Xuất khẩu cá rô phi đạt 52 triệu USD, tăng ấn tượng 359% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 70% tỷ trọng.

Theo VASEP, Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu nhiều nhất cá rô phi 8 tháng đầu năm nay bao gồm: Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, Công ty TNHH MTV đầu tư và tài chính V, Công ty CP Nam Việt, Công ty TNHH XNK thủy hải sản Kim Phát, Công ty TNHH thủy sản NVD.

﻿Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương thành lập năm 2006, có trụ sở chính tại Thành phố Cần Thơ. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Đỗ Lập Nghiệp.

Công ty﻿ TNHH MTV Ấn Độ Dương có vốn điều lệ 36 tỷ đồng, là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty cổ phần Nam Việt (Navico - ANV). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty Ấn Độ Dương là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến dầu cá, bột cá.

Navico được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu là 27 tỷ đồng và chức năng kinh doanh chính là xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Năm 2000, Công ty quyết định đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý với tổng vốn đầu tư là 30,8 tỷ đồng, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2004, Nam Việt đã đầu tư thêm hai nhà máy sản xuất thuỷ sản đông lạnh là Nhà máy Nam Việt (được đổi tên từ Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý) và Nhà máy Thái Bình Dương với tổng công suất chế biến trung bình của Công ty là 500 tấn cá/ngày.﻿

Theo giới thiệu trên website, Navico hiện là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn thứ 2 trên thế giới. Công ty﻿ có 7 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nội địa; gia công chế biến thủy sản, mua bán thực phẩm; sản xuất điện năng lượng mặt trời; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất thức ăn thủy sản.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Navico ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.832 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 465 tỷ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 của Navico đạt 333 tỷ đồng, là mức cao nhất kể từ khi công ty này lên sàn giao dịch Upcom năm 2017.

Ngày 28/6, ANV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu đạt từ 6.200 - 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 500 tỷ đồng. Nếu so với lợi nhuận trước thuế thực hiện của năm 2024, mục tiêu lợi nhuận năm nay của công ty cao hơn tới 6 lần.

Tại cuối tháng 6, tổng tài sản của Navico ở mức 5.150 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu công ty gần 3.262 tỷ đồng. ﻿

Ông Doãn Tới, Phó Chủ tịch HĐQT cùng 2 người con là ông Doãn Chí Thanh, Giám đốc khối kinh doanh và ông Doãn Chí Thiên, Trợ lý Tổng giám đốc đang sở hữu hơn 176 triệu cổ phiếu ANV, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là hơn 61,12%.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANV đang có giá 28.900 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp gần 7.700 tỷ đồng.