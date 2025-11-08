Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ, âm vốn chủ sở hữu, 'cựu vương' ngành thép lên phương án tái cấu trúc

HĐQT CTCP Thép Pomina (POM) đã thông qua dự thảo tờ trình Đại hội cổ đông bất thường để quyết nghị về việc tái cấu trúc Pomina.

Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 12/2025, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/11. Nội dung bao gồm thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 và thông qua phương án tái cấu trúc Pomina Group.﻿

Pomina dự kiến tái cấu trúc công ty sau khi công bố kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 của Pomina, ﻿doanh thu thuần quý 3 đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ, công ty lỗ sau thuế gần 183 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 286 tỷ đồng.﻿ Đây là quý lỗ thứ 14 liên tiếp của Pomina.

Pomina cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 năm 2025 ghi nhận lỗ 183 tỷ đồng đồng chủ yếu do Nhà máy Pomina 3 vẫn đang trong tình trạng tạm ngưng hoạt động, hoạt động sản xuất chính tại các Nhà máy khác chưa được phục hồi hoàn toàn trong khi chi phí lãi vay ngắn hạn vẫn ở mức cao, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong kỳ.﻿

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2025, Pomina ghi nhận doanh thu đạt 1.694 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế 512 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/9/2025, Pomina đã lỗ luỹ kế gần 3.051 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 187 tỷ đồng.

Cổ phiếu POM cũng đang nằm trong diện bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. Nguyên nhân do Pomina chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Đồng thời, Pomina không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp; chậm nộp BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và BCTC bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định﻿.

Trong ﻿ ﻿văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hồi tháng 8/2025 giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục việc cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trên UPCom, Pomina cho biết nguyên nhân chậm nộp BCTC kiểm toán trong 2 năm 2023-2024 xuất phát từ tình trạng âm vốn lưu động.

Về phương án khắc phục, Pomina cho biết, doanh nghiệp đang thúc đẩy quá trình ký kết hợp đồng hợp tác, cung cấp cho đơn vị kiểm toán các bằng chứng rõ ràng về việc khắc phục tình trạng âm vốn lưu động, qua đó phục vụ đánh giá khả năng hoạt động liên tục.

Dự kiến, đến quý 2/2026, Pomina sẽ cung cấp cho đơn vị kiểm toán đầy đủ tài liệu để hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2023, 2024 và 2025, đồng thời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên muộn nhất vào quý 2/2026.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 7/11, giá cổ phiếu POM tăng trần lên mức 2.00 đồng/cp.