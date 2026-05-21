Lộ trình hoàn tiền cho 43.108 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát bước sang đợt thứ 9
THADS TPHCM vừa công bố kết quả chi trả đợt 9, nâng tổng số tiền bồi hoàn cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên con số đáng kể.
Ngày 21-5, THADS TPHCM cho biết đã tổ chức chi trả thành công 1.732 tỉ đồng cho 42.574 trái chủ. Đây là đợt thanh toán có giá trị lớn nhất kể từ sau đợt 1, tương ứng với tỉ lệ 5,8076% trên tổng số tiền được thi hành án của mỗi người.
Hơn 1.700 tỉ đồng đến tay trái chủ
Nguồn tiền này có được sau khi cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các tài sản kê biên và thu hồi được tổng cộng 1.747 tỉ đồng.
Việc chi trả này thực hiện theo bản án buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn tổng cộng 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi liên quan đến các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.
Kể từ tháng 6-2025 đến nay, THADS TP HCM đã thực hiện liên tiếp 9 đợt chi trả. Đợt 1 (25-6-2025) với 7.464 tỉ đồng (tỉ lệ 24,8125%). Từ đợt 2 đến đợt 8, các đợt thanh toán diễn ra đều đặn hàng tháng với số tiền dao động từ 205 tỉ đến 738 tỉ đồng.
Vào ngày 24-3, cơ quan thi hành án cũng đã chi bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền thi hành án hoặc mới cung cấp đầy đủ thông tin từ các đợt trước đó.
Đối với 534 trái chủ hiện vẫn chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho họ.
