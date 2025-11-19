Loại quả được công nhận là “trái cây giàu năng lượng nhất thế giới”: Ngừa bệnh tật, có đầy ở Việt Nam

Thông tin từ trang web của Kỷ lục Guinness Thế giới , trong một phân tích 38 loại trái cây thường được ăn tươi, quả bơ đứng đầu về giá trị năng lượng với 163 kcal/100g thịt quả. Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận loại quả này là “trái cây giàu năng lượng nhất thế giới”.

Không chỉ giàu năng lượng, loại quả này còn được coi là kho dinh dưỡng hiếm có, giúp hỗ trợ phòng ngừa nhiều loại bệnh khác nhau.

Quả bơ - “kho dinh dưỡng” hiếm có

Theo BBC Good Food , quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn hơn cả ô liu, nhiều vitamin E và các hợp chất thực vật quý giá như carotenoid. Loại quả này cũng cung cấp chất xơ hòa tan cao nhất trong nhóm trái cây, cùng các khoáng chất như đồng và kali. Theo khuyến cáo, mỗi ngày, một người trưởng thành nên tiêu thụ 5 khẩu phần rau củ quả. Nhưng chỉ nửa quả bơ đã cung cấp được 1 phần khuyến nghị này.

Điểm tên những lợi ích sức khỏe của quả bơ

Quả bơ (Ảnh minh họa).

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Khoảng 60% chất béo trong quả bơ là chất béo không bão hòa đơn, giúp bảo vệ tim và hỗ trợ giảm huyết áp. Quả bơ cũng giàu kali, folate và chất xơ - các dưỡng chất quan trọng cho hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu

Quả bơ chứa oleic acid và linoleic acid. Đây là hai loại chất béo không bão hòa giúp điều chỉnh cholesterol trong máu. Nửa quả bơ cung cấp khoảng 57mg phytosterol, hỗ trợ giảm LDL - cholesterol “xấu”.

Giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn

Dù giàu năng lượng, nghiên cứu cho thấy chất béo và chất xơ trong bơ giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và giảm ăn vặt không lành mạnh.

Tăng cường sức khỏe đôi mắt

Quả bơ giàu vitamin E, lutein và zeaxanthin - các carotenoid có khả năng bảo vệ mắt khỏi bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Bơ được trồng rất nhiều ở Việt Nam (Ảnh minh họa).

Ăn quả bơ giúp cơ thể nhận carotenoid chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại UV. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn một quả bơ mỗi ngày trong 8 tuần có cải thiện về độ đàn hồi và độ săn chắc của da.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ trong quả bơ hoạt động như prebiotic - “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, giúp tăng số lượng và sự đa dạng của hệ vi sinh. Điều này hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Quả bơ giàu lutein - chất giúp bảo vệ sụn và vitamin K - dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thu canxi. Nhờ đó, thường xuyên ăn quả bơ sẽ giúp hệ xương khớp khỏe mạnh hơn.

Tăng khả năng hấp thu dưỡng chất

Chất béo trong quả bơ có cấu trúc đặc biệt, giúp cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu hiệu quả hơn từ 2 - 5 lần. Điều này có lợi cho mắt, da, não, hệ miễn dịch và nhiều chức năng khác trong cơ thể.

Một món mới lạ từ quả bơ

Quả bơ thường được sử dụng đa dạng trong các món như sinh tố, salad, kem hoặc được phết cùng bánh mì. Ở nhiều địa phương của Việt Nam, người dân còn có thói quen ăn quả bơ cùng với mắm và cơm trắng hoặc cơm nếp.

Dưới đây là hướng dẫn cách làm một món lạ miệng, giàu dinh dưỡng với quả bơ mà bạn có thể nấu cho bữa sáng của gia đình mình: Món trứng nướng bơ

Trứng nướng cùng trái bơ (Ảnh minh họa).

Nguồn: Guinness World Records, BBC Good Food