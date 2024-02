Loại quả giàu vitamin C ngang chanh, là “thuốc” hạ đường huyết tự nhiên, chống viêm: Bán giá rẻ bèo ở chợ Việt

Quất được biết đến là loại quả phổ biến trong đời sống hàng ngày. Chúng có vị chua, mùi thơm và có thể dùng trong nhiều món ăn. Đây còn là loại quả nổi tiếng với các công dụng tuyệt vời, giúp cơ thể con người khỏe mạnh hơn.

Quất được bán nhiều ở các khu chợ, có gia đình còn tự trồng loại cây này.

Quất là loại quả cực giàu vitamin C, ngang với chanh. Trong 100g quất có chứa khoảng 73% RDI vitamin C, vitamin A: 6% RDI, chất đạm: 2g, chất béo: 1g, chất xơ: 6,5g… Có thể thấy, loại quả này có hàm lượng chất xơ lớn, bên cạnh đó còn có nhiều chất quan trọng như sắt, đồng, canxi, ma giê…

Đây đều là những dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể con người. Điều quan trọng nhất, khi chúng ta tiêu thụ loại quả này điều độ, hợp lý, chúng có thể trở thành “thuốc bổ” tự nhiên giúp cơ thể khỏe khoắn hơn, ngừa nhiều bệnh nguy hiểm.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Quất là 1 trong những loại quả có khả năng kiểm soát đường huyết hiệu quả. Theo 1 nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Biomolecules vào năm 2019, isoflavone naringenin có trong quất có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo chúng không tăng vọt.

Nghiên cứu còn cho rằng quất có thể ngăn ngừa tình trạng đường trong máu tăng đột biến bởi hàm lượng chất xơ của chúng cao. Những người mắc bệnh tiểu đường có thể sử dụng loại quả này trong khẩu phần ăn vì chúng khá an toàn.

Chống viêm, kháng khuẩn

Chống viêm, kháng khuẩn cũng là lợi ích to lớn mà quất mang đến cho con người. Loại quả giàu flavonoid cũng như các chất chống viêm, giúp giảm phản ứng viêm, giảm tác động của các yếu tố ngoại cảnh đến cơ thể.

Đây là loại quả có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người.

Theo 1 số nghiên cứu, chiết xuất ở vỏ quất còn có khả năng kháng khuẩn. Chúng giúp ngăn chặn sự phát triển của nhiều vi sinh vật có hại trên thực vật. Không chỉ vậy, lá quất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kháng khuẩn vì có thể duy trì sức khỏe răng miệng, hạn chế tác động của các vi khuẩn gây hại.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Quất cũng là loại quả nổi tiếng với tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Theo nghiên cứu, quất có chứa beta-cryptoxanthin và L-limonene giúp tăng hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên, cải thiện hệ thống miễn dịch. Các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm cũng cho thấy hợp chất từ cây quất giúp kích hoạt tế bào miễn dịch, bảo vệ cơ thể.

Chúng còn giàu vitamin A và C, có tác dụng chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa sẽ làm giảm tình trạng oxy hóa do gốc tự do gây nên.

Tránh tăng cân

Nhiều chị em còn sử dụng quất với tác dụng hỗ trợ giảm cân. Trong quất có chứa 1 flavonoid là poncirin có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của tế bào mỡ trong cơ thể. Bởi vậy, chúng giúp con người tránh khỏi tình trạng tăng cân, béo phì.

Thêm 1 lý do khiến loại quả này có thể hỗ trợ giữ dáng chính là hàm lượng chất xơ siêu lớn. Chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn, khiến bạn kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể mỗi bữa. Chúng cũng làm giảm cảm giác thèm ăn, tránh tình trạng cân nặng của chúng ta tăng vọt.

Trên thực tế, quất được sử dụng rộng rãi. Chúng ta có thể ăn quất trực tiếp, hoặc làm mứt, kẹo, nướng thành các món tráng miệng, bánh… Nhiều người còn sử dụng loại quả giàu vitamin C này để ngâm mật ong vì chúng có tác dụng giảm ho. Pha trà quất cũng là cách chế biến phổ biến mà nhiều người áp dụng đối với loại quả này. Nếu như mỗi ngày, chúng ta sử dụng từ 4-5 quả quất thì đã đáp ứng được 1 nửa lượng vitamin C cần có. Bởi vậy, đây được coi là loại quả giá rẻ, dễ tìm, dễ mua nhưng mang toàn tác dụng to lớn cho sức khỏe.

(Tổng hợp)