Loại quả xưa không ai biết, nay thành đặc sản bổ như nhân sâm, giá ngất ngưởng 400.000 đồng/kg

Trong số các loại trái cây nhiệt đới, hồng xiêm ruột đỏ nổi lên như một giống đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ màu sắc rực rỡ và hương vị khác lạ. Loại quả này đang ngày càng chiếm cảm tình của nhiều người, đặc biệt với những ai yêu thích trải nghiệm các giống trái cây lạ, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Trên thị trường, hồng xiêm ruột đỏ có giá bán khá cao, dao động từ 300.000-400.000 đồng/kg, thậm chí có thể cao hơn tùy giống.

Hồng xiêm ruột đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan, nổi bật bởi phần ruột màu đỏ cam bắt mắt, khác hẳn so với hồng xiêm ta thường chỉ có ruột màu vàng nhạt. Quả trưởng thành có kích thước ấn tượng, dài khoảng 17-20cm, nặng trung bình 400g và có những quả đặc biệt có thể đạt trên 2kg. Giống cây này sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao và bắt đầu cho trái sau 2-4 năm trồng, tùy điều kiện chăm sóc và phương pháp nhân giống.

Khi thưởng thức, hồng xiêm ruột đỏ gây ấn tượng bởi thịt quả mềm mịn, mọng nước, vị ngọt thanh và hương thơm nhẹ nhàng như hạnh nhân. Vỏ ngoài vẫn giữ màu nâu vàng quen thuộc, nhưng bên trong là màu ruột đỏ nổi bật. Phần lớn quả chỉ có một hạt, đôi khi có hai hạt, và một số cây đột biến thậm chí có quả không hạt.

Tại Việt Nam, hồng xiêm ruột đỏ đang được nhiều nhà vườn thử nghiệm. Cây được đánh giá là dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, và nếu được ghép hoặc chiết từ cây mẹ khỏe, cây trưởng thành có thể cao 11-15 m và cho trái đều. Với cây ghép, thời gian cây bắt đầu ra trái thường khoảng 2,5-3 năm. Tuy nhiên, giống cây này hiện vẫn khá hiếm, chủ yếu ở giai đoạn gây giống và chăm sóc, chưa đủ sản lượng để cung cấp rộng rãi. Dự kiến trong 1-2 năm tới, khi cây cho trái ổn định, các nhà vườn có thể thu lợi đáng kể từ việc bán quả và cung cấp giống.

Hiện trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng cây giống, hồng xiêm ruột đỏ đang thu hút sự quan tâm lớn. Thời điểm thích hợp để trồng là đầu mùa xuân, vào khoảng tháng 2-3, khi độ ẩm và nhiệt độ thuận lợi. Người trồng thường chọn cây ghép hoặc cây chiết từ nguồn giống uy tín để rút ngắn thời gian chờ đợi và đảm bảo chất lượng quả. Chất lượng giống ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, độ ngọt và màu sắc của quả, do đó việc lựa chọn nhà cung cấp đáng tin cậy rất quan trọng.

Thời gian từ khi cây ra hoa đến khi quả chín khoảng 5-6 tháng. Khi quả lớn, cuống lá nhỏ lại, vỏ có dấu hiệu nứt nhẹ và chuyển màu là lúc thu hoạch lý tưởng. Với màu sắc bắt mắt, kích thước lớn và hương vị độc đáo, hồng xiêm ruột đỏ được đánh giá là giống quả đầy tiềm năng, hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao cho các nhà vườn trong nước.

Ngoài hương vị hấp dẫn, hồng xiêm ruột đỏ cũng giàu vitamin và dưỡng chất, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, tương tự các loại hồng xiêm truyền thống, từ việc bổ sung năng lượng, vitamin C đến hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Với những đặc điểm nổi bật này, hồng xiêm ruột đỏ xứng đáng là một trong những loại quả nhiệt đới được ưa chuộng và hứa hẹn trở thành đặc sản trong các gia đình hiện đại.

