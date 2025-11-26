"Vua của vitamin C mùa đông" không phải cam chanh hay táo mà là loại quả này: Giàu tính chống oxy hóa lại còn giảm lo âu và ngủ siêu ngon!

Hồng táo mùa đông trên thị trường giòn, ngọt và mọng nước, ngon đến mức bạn không thể ngừng ăn! Hàm lượng vitamin C của chúng vượt trội hơn các loại trái cây thông thường, đồng thời có thể nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, bảo vệ hệ tim mạch, thậm chí còn giúp giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ!

Nhưng nên ăn hồng táo mùa đông như thế nào để tốt cho sức khỏe? Nên ăn sống hay nấu chín? Nên ăn bao nhiêu quả mỗi ngày? Người tiểu đường có ăn được không? Hãy cùng tìm hiểu:

Ăn hồng táo vào mùa đông không chỉ giòn ngọt hơn mà còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

1. Hàm lượng vitamin C trong nó cao gấp 60 lần so với táo

Theo "Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc (Phiên bản thứ 6)", cứ 100 gam táo tàu mùa đông ăn được chứa 243 miligam vitamin C, gấp 11 lần so với chanh, 7 lần so với cam và 60 lần so với táo.

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một vitamin tan trong nước, tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất của con người. Nó có tác dụng chống oxy hóa, cải thiện tình trạng thiếu máu, tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy hấp thụ sắt và canxi, thúc đẩy quá trình lành vết thương và có tác dụng làm trắng và làm đẹp da.

2. Nuôi dưỡng tỳ vị, bổ huyết, an thần

Theo quan điểm của y học cổ truyền, táo tàu mùa đông có tính ngọt, tính ấm, đi vào kinh tỳ vị, có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng huyết, an thần.

3. Tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm lo âu

Táo tàu mùa đông giàu chất xơ, vitamin A, thiamine, riboflavin, kali, natri, phốt pho, enzyme, iốt và các chất dinh dưỡng khác. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa quá trình trao đổi chất, thúc đẩy hấp thụ chất dinh dưỡng, kích hoạt các enzyme quan trọng trong cơ thể và tham gia điều hòa thần kinh. Do đó, táo tàu mùa đông không chỉ có thể tăng cường khả năng miễn dịch mà còn cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm lo âu.

4. Chất chống oxy hóa, bảo vệ gan và điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột

Táo tàu mùa đông cũng giàu polysaccharides táo tàu, đây là những chất có chức năng trao đổi chất quan trọng, bao gồm tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ gan và điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột.

5. Bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện chất lượng giấc ngủ

So với các loại trái cây khác, táo tàu mùa đông rất giàu adenosine monophosphate vòng (cAMP). Chất chuyển hóa quan trọng này có tác dụng giãn mạch máu, cải thiện chức năng gan, thúc đẩy tái tạo thần kinh và bảo vệ hệ tim mạch. Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cAMP có thể cải thiện hiệu quả chất lượng giấc ngủ và kéo dài thời gian ngủ.

Tôi nên ăn bao nhiêu mỗi ngày?

Những điều cấm kỵ này phải được ghi nhớ.

Táo tàu mùa đông rất tốt, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều, đặc biệt một số nhóm người nên hết sức cẩn thận.

1. Dân số nói chung: ≤10 mỗi ngày (khoảng 150g)

Táo tàu mùa đông chứa nhiều đường và calo; 100 gram táo tàu mùa đông có lượng calo tương đương với 100 gram gạo. Do đó, những người có lượng đường trong máu cao hoặc được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người kiểm soát đường huyết không ổn định, nên tránh ăn táo tàu mùa đông.

2. Đối tượng đặc biệt: Ăn uống thận trọng hoặc điều độ

Nếu lượng đường trong máu của bạn được kiểm soát tốt và bạn thực sự thích hương vị của táo tàu, bạn có thể thỉnh thoảng ăn chúng với lượng nhỏ, nhưng bạn phải kiểm soát lượng tiêu thụ.

Thưởng thức vị ngọt thanh mát và vitamin C khi ăn sống, hoặc bổ tỳ vị, dễ hấp thụ khi nấu chín. Hạn chế tiêu thụ không quá 10 quả táo tàu mỗi ngày, và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Điều này sẽ tối đa hóa lợi ích sức khỏe của táo tàu mùa đông.

(Ảnh minh họa: Internet)