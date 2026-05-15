Loại rau có tên liên quan đến động vật được ví như "nhân sâm xanh" vì tốt cho: Não, mắt, tim, dạ dày, da, dáng

Nếu nhắc đến những loại rau vừa quen thuộc trong mâm cơm Việt vừa được giới dinh dưỡng đánh giá cao bậc nhất, rau chân vịt chắc chắn nằm trong danh sách. Loại rau này còn có nhiều tên gọi khác như rau bina hay cải bó xôi. Đây là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn từ canh, salad, sinh tố đến xào, hấp hay nướng.

Điều đặc biệt là rau chân vịt được nhiều chuyên gia gọi là "nhân sâm xanh" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Loại rau này chứa hàng loạt vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, C, E, K, folate, sắt, magie, kali cùng nhiều chất chống oxy hóa mạnh.

Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Kayla Kopp từ Cleveland Clinic (Mỹ) nhận định rau chân vịt là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất nhưng lại ít calo và rất dễ đưa vào chế độ ăn hằng ngày. Không chỉ giúp no lâu, loại rau này còn liên tục xuất hiện trong các nghiên cứu liên quan tới bảo vệ sức khỏe và làm đẹp.

Dưới đây là một số lợi ích nổi bật bạn sẽ nhận được nếu ăn rau chân vị đúng cách:

1. Tăng cường miễn dịch, tiêu hóa

Rau chân vịt có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magie giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virus và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây oxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể.

Ngoài ra, rau chân vịt giàu nước và chất xơ nên thúc đẩy tiêu hóa tốt. Nó còn chứa một số chất tốt cho niêm mạc đường ruột. Trong khi đó, hệ tiêu hóa quyết định rất lớn tới khả năng miễn dịch.

2. Tốt cho não bộ

Ăn rau chân vịt thường xuyên rất có ích với sức khỏe não bộ, đặc biệt là về mặt làm chậm lão hóa. Trong một nghiên cứu dài 5 năm được công bố trên Tạp chí Alzheimer's & Dementia cho thấy rằng những người tiêu thụ nhiều rau xanh có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn đáng kể.

Dữ liệu cũng cho thấy những người ăn một đến hai phần rau xanh đậm như rau chân vịt mỗi ngày có chức năng nhận thức trẻ hơn 7,5 năm so với tuổi thật.

3. Chống viêm và phục hồi vết thương

Viêm là một phần của cách cơ thể tự phục hồi sau khi bị thương hoặc tiếp xúc với một chất nguy hiểm. Nhưng tình trạng viêm nhiễm lâu dài có thể không tốt cho sức khỏe. Ăn các loại thực phẩm như rau bina có đặc tính chống viêm là cách có thể giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Vitamin C trong rau chân vịt có rất nhiều lợi ích, trong đó có việc giúp cơ thể tạo ra collagen, chất cần thiết để phục hồi các tổn thương. Vitamin C cũng giúp cơ thể tăng lượng sắt hấp thụ từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hỗ trợ quá trình chữa bệnh.

Ảnh minh họa

4. Bảo vệ xương khớp

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ba cốc rau chân vịt sống có thể cung cấp hơn 300% lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày, hơn 160% vitamin A và 40% vitamin C. Vitamin K và A hỗ trợ xương chắc khỏe.

Đặc biệt, lượng vitamin K thấp có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Điều này là do hoạt động như một chất điều chỉnh của protein nền xương, cải thiện sự hấp thụ canxi và có thể làm giảm lượng canxi bị loại trừ ra ngoài cơ thể trong nước tiểu. Rau chân vịt cũng giúp giảm đau khớp, viêm khớp.

5. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Rau chân vịt là một nguồn nitrat vô cơ, mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Rau chân vịt cũng có thể làm giảm huyết áp và làm cho động mạch của bạn trở nên mềm mại hơn, giảm huyết khối. Lượng kali từ rau chân vịt giúp giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường.

Trong một nghiên cứu công bố vào năm 2016 trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ, một nhóm gồm 7 phụ nữ và 11 nam giới đã tiêu thụ 4 loại đồ uống giàu nitrat, bao gồm cả đồ uống từ rau chân vịt. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, nồng độ nitrat trong máu của những người tham gia tăng lên sau khi uống đồ uống.

6. Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Rau chân vịt có chứa chất chống oxy hóa, axit alpha-lipoic. Thành phần này đã được chứng minh là làm giảm mức đường huyết, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa những thay đổi do quá trình oxy hóa gây ra do căng thẳng ở bệnh nhân tiểu đường.

Các nghiên cứu về axit alpha-lipoic cũng cho thấy giảm thần kinh ngoại biên và bệnh thần kinh tự trị ở bệnh nhân tiểu đường. Đồng thời, loại rau này giàu chất xơ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu rất tốt. Nó cũng có chỉ số đường thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng như vitamin A và lutein, vitamin C, E và K, magie, mangan, folate…

7. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Ảnh minh họa

Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong rau chân vịt bao gồm các flavonoid như kaempferol, quercetin, myricetin và isorhamnetin. Các hợp chất flavonoid trong thực phẩm được cho là có tác dụng chống ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh viêm nhiễm khác.

Rau chân vịt cũng là một trong những loại rau giàu chất diệp lục nhất. Một số nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu năm 2013 được thực hiện trên 12.000 động vật, đã cho thấy chất diệp lục có hiệu quả trong việc phòng ngừa các tác động gây ung thư của các amin dị vòng.

8. Tốt cho mắt

Rau chân vịt có lợi cho thị lực, giàu lutein và zeaxanthin. Thường xuyên ăn rau chân vịt, bạn sẽ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Lutein có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt. Điều này đã được nghiên cứu năm 2016 tại Nhật Bản chứng minh và công bố trên "Tạp chí của Hiệp hội Nhãn khoa Nhật Bản".

Ngoài ra, vitamin A trong rau chân vịt cũng giúp chống khô mắt, quáng gà, cải thiện thị lực và phòng nhiều bệnh về giác mạc khác.

9. Làm đẹp da, tóc, dáng

Bên cạnh rất nhiều lợi ích sức khỏe, rau chân vịt cũng rất hữu ích trong làm đẹp. Nghiên cứu năm 2016 của Mỹ cho thấy rau chân vịtcó thể làm giảm phản ứng oxy hóa và kích hoạt giải phóng hormone gây cảm giác no, giảm thèm ăn. Loại rau này lại rất giàu chất xơ, nước nên hỗ trợ giảm cân, giữ dáng rất tốt.

Rau chân vịt chứa hàm lượng vitamin A cao, giúp điều hòa việc sản xuất dầu ở các lỗ chân lông và nang lông trên da để dưỡng ẩm cho da và tóc. Chính lượng dầu này có thể tích tụ lại gây ra mụn. Vitamin A cũng cần thiết cho sự phát triển của tất cả các mô cơ thể, bao gồm cả da và tóc.

Vitamin C trong rau chân vịt không chỉ giúp trắng da mà còn thúc đẩy sản sinh collagen - chất cung cấp cấu trúc cho da và tóc. Ngoài ra, thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến của tình trạng rụng tóc, da thâm sạm. Vì vậy, ăn rau bina thường xuyên có thể giúp da hồng hào, tóc chắc khỏe hơn.

Một số lưu ý khi ăn rau chân vịt

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý vài điều khi ăn rau chân vịt để vừa ngon vừa khỏe:

- Dù được xem là "nhân sâm xanh", rau chân vịt không phải ăn càng nhiều càng tốt.

- Loại rau này chứa oxalat, hợp chất có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người nếu tiêu thụ quá mức. Những người từng bị sỏi thận, gout hoặc bệnh thận nên cẩn trọng.

- Ngoài ra, vitamin K trong rau chân vịt có thể ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc chống đông máu. Vì vậy, người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên với lượng lớn.

Ảnh minh họa

- Một lưu ý khác là nhiệt độ nấu quá cao hoặc nấu quá lâu có thể làm giảm lượng vitamin C và lutein trong rau.

- Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, cách ăn lý tưởng là luộc nhanh, xào vừa chín hoặc dùng trong salad, sinh tố để giữ lại tối đa dưỡng chất.

Nguồn và ảnh: Business Insider, Healthline