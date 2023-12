Loại rau củ giàu vitamin C hơn cả cam quýt, có nhiều vào mùa đông

Su hào thuộc họ cải, thường có vào mùa đông. Đây là loại rau củ chứa nhiều vitamin C, B6 tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư. Loại rau này rẻ tiền, dễ chế biến nên được nhiều bà nội trợ yêu thích.

Tác dụng của su hào

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng quốc gia, đây là thực phẩm tốt và có giá trị dinh dưỡng cao. Su hào rất giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, ngừa táo bón, phòng chống các bệnh về đường ruột, đặc biệt là ung thư.

Vitamin C trong su hào rất dồi dào. 100g su hào chứa 62mg vitamin C, cao hơn cả cam, quýt, gần đủ nhu cầu hằng ngày.

Su hào còn chứa các khoáng chất tốt như kali, magie, đồng hay vitamin B6 hỗ trợ miễn dịch, chuyển hóa protein, tái tạo hồng cầu.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, phytochemical trong su hào tác dụng ngăn ngừa oxy hóa, chống lão hóa, giá trị trong phòng chống ung thư, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Hàm lượng calo trong su hào thấp, 100g chỉ có 24-25 calo nên được khuyên dùng cho người bệnh béo phì, muốn giảm cân.

Dưới đây là những tác dụng của su hào:

Chống lại bệnh ung thư

Các thành phần dinh dưỡng trong su hào có công dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư cũng như cải thiện chức năng của gan, phổi. Ngoài ra, su hào rất giàu lưu huỳnh giúp hỗ trợ sản xuất indole-3-carbinol và isothiocyanates. Nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì

Su hào chứa nhiều nước và chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Do đó, su hào được xem là một trong những thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn.

Bên cạnh đó, béo phì là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, có một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các loại rau như su hào sẽ cải thiện đáng kể 2 bệnh trên.

Giúp xương chắc khỏe

Canxi là khoáng chất tạo nên sự cứng cáp và mạnh mẽ cho xương. Magiê làm tăng mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương hoặc loãng xương. Hàm lượng canxi và magie cao trong su hào có tác dụng giúp xương chắc khỏe hơn.

Cải thiện thị lực

Khô mắt là một vấn đề đáng kể trong thời đại công nghệ hiện nay. Vitamin A hoặc beta carotene giúp giữ ẩm cho giác mạc và bảo vệ mắt khỏi bị loét, mờ hoặc mất thị lực. Beta carotene cũng giúp tăng cường thị lực vào ban đêm.

Trong khi đó, su hào có 22µg beta carotene trên 100 gram (beta carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A) tác dụng như một hợp chất chống oxy hóa ở vùng mắt.

Cải thiện huyết áp, tim mạch

Một bát su hào cung cấp nhiều kali hơn một quả chuối cỡ vừa, có lợi cho việc kiểm soát huyết áp. Kali chức năng như một chất làm giãn mạch, giảm sức căng của mạch máu và động mạch.

Một nghiên cứu khác cho thấy su hào có hàm lượng anthocyanin (một chất chống oxy hóa) cao hơn, đặc biệt là ở giống su hào tím. Một chế độ ăn uống bổ sung anthocyanin có thể làm giảm nguy cơ đau tim và xơ cứng động mạch.

Trên đây là những tác dụng của rau su hào đối với sức khoẻ. Hãy thường xuyên bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.