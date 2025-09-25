Loạt ảnh quấn quýt không rời của nữ NSND U60 và chồng sắp cưới

Chuyện tình của diva Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng bắt đầu từ một duyên nghề. Khi Thanh Lam tới bệnh viện điều trị mắt, bác sĩ Hùng là người trực tiếp khám chữa. Những lần gặp gỡ ấy dần trở thành cơ duyên để hai người tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Năm 2020, nữ nghệ sĩ chính thức công khai mối quan hệ, gây chú ý bởi sự chín chắn, bình yên sau nhiều biến động trong đời riêng.