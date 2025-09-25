Loạt ảnh quấn quýt không rời của nữ NSND U60 và chồng sắp cưới

MỚI NHẤT!
Chuyện tình của diva Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng bắt đầu từ một duyên nghề. Khi Thanh Lam tới bệnh viện điều trị mắt, bác sĩ Hùng là người trực tiếp khám chữa. Những lần gặp gỡ ấy dần trở thành cơ duyên để hai người tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Năm 2020, nữ nghệ sĩ chính thức công khai mối quan hệ, gây chú ý bởi sự chín chắn, bình yên sau nhiều biến động trong đời riêng.
Nửa năm sau khi công khai, tháng 6/2021, họ tổ chức lễ dạm ngõ – bước quan trọng trước khi chính thức về chung một nhà. Gia đình hai bên cùng tham dự, con cái của cả hai cũng ủng hộ.
Đây được coi là dấu mốc khẳng định tình cảm sâu đậm và sự nghiêm túc của cặp đôi. Sau dạm ngõ, họ sống chung và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện lớn nhỏ.
Thời gian gần đây, Thanh Lam và bác sĩ Hùng hé lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới trong tương lai gần. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ mong muốn có một hôn lễ ấm cúng, riêng tư, chỉ gồm những người thân thiết. Dù chưa tiết lộ cụ thể thời gian và địa điểm, nhiều khán giả tin rằng đám cưới của họ sẽ diễn ra trong thời gian không xa.
Ngoài đời thường, cả hai thường xuyên đồng hành trong các sự kiện văn hóa, giải trí trong nước và các chuyến đi nước ngoài. Mỗi lần Thanh Lam biểu diễn, bác sĩ Hùng đều có mặt, âm thầm cổ vũ từ hàng ghế khán giả hay đứng chờ sau cánh gà.
Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ hình ảnh quấn quýt bên chồng sắp cưới không rời khắp nơi trên cả nước và ngoài nước. Gần đây nhất, họ cùng dạo chơi tại Melbourne, Australia. Sự xuất hiện liên tục ở mọi nơi của cặp đôi cho thấy tình yêu bền chặt, không ồn ào nhưng sâu lắng.
Thanh Lam, sinh năm 1969 tại Hà Nội, là giọng ca hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam. Cô sinh ra trong gia đình nghệ thuật, sớm theo học nhạc và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, từng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023.
Bác sĩ Bùi Tiến Hùng là chuyên gia nhãn khoa với nhiều năm kinh nghiệm, được biết đến là người điềm đạm, chu đáo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nữ nghệ sĩ. Ở tuổi U60, sau những thăng trầm, họ đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu muộn nhưng tràn đầy hạnh phúc và sẻ chia.
