Nữ NSND 83 tuổi: "Có những hôm đói lắm, đói run người"

Mới đây, tại chương trình Cine 7 – Ký ức phim Việt, NSND Ngọc Lan đã ôn lại kỷ niệm khi vào vai Nhàn trong phim điện ảnh Lửa trung tuyến, một bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

NSND Ngọc Lan

Bà nói: "Ngày đó có mấy người tới casting vai này chứ không phải mình tôi. Tới khi đoàn phim mang bản quay nháp của tôi ra chiếu thử thì mọi người vui lắm, bảo: "Lan ơi, thắng lợi rồi". Tôi sung sướng quá và từ đó trở đi cứ miệt mài vào vai đó.

Bộ phim này quay ròng rã suốt một năm trời nên có nhiều kỷ niệm lắm. Một kỷ niệm đáng nhớ là tôi phải đóng cảnh vác lựu đạn lội giữa bùn lầy, rét vô cùng. Đoàn phim phải lấy vòi rồng phun nước để làm mưa. Rét lắm! Nhưng vẫn phải cố, vất vả vô cùng.

Có những hôm đói lắm, đói run hết cả người nhưng vào cảnh là phải quay, không thể nào cứ kêu đói quá, phải cho tôi ăn tôi mới quay được.

Có cảnh cô Nhàn đứng trải tóc bên bờ suối. Lên phim thì đẹp thế thôi nhưng nói thật là bên ngoài có rất nhiều con đỉa dưới suối. Tôi chỉ cần đụng chân một cái là đỉa ngoi ngoi bám vào chân, sợ vô cùng. Nhưng sợ đến đâu thì tôi vẫn phải quay, không quay thì không được.

NSND Ngọc Lan trong phim Lửa trung tuyến

Tất cả đoàn phim, từ quay phim, ánh sáng, đạo cụ chỉ đợi khi đạo diễn hô chuẩn bị bắt đầu thì phải làm, phải diễn cho xong được cảnh đó mới thôi.

Dù bên dưới đỉa có cắn, máu chân có tóe ra thì vẫn phải diễn thật vui tươi cho đúng tâm thế nhân vật. Tôi nhớ lại thấy hồi trẻ tôi yêu nghề, nhiệt huyết lắm".

Ngọc Lan (sinh năm 1942), tên đầy đủ là Phan Thị Ngọc Lan, là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Bà được biết đến qua vai Nhàn trong bộ phim điện ảnh Lửa trung tuyến. Ngọc Lan được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015.

Lửa trung tuyến là bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh của Việt Nam sản xuất năm 1961, do Phạm Văn Khoa và Lê Minh Hiền đồng đạo diễn, quay phim bởi Nguyễn Hồng Sến. Kịch bản được nhà văn Văn Dân chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của ông.