Loạt cổ đông "chung vốn" vào công ty tài sản mã hóa bất ngờ "đua trần" phiên đầu tháng 10

02-10-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Loạt cổ đông “chung vốn” vào công ty tài sản mã hóa bất ngờ “đua trần” phiên đầu tháng 10

Các cổ phiếu trên đều đang thuộc diện cảnh báo hoặc kiểm soát.

Đóng cửa phiên 1/10, cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex bất ngờ “tím lịm”. Thị giá HBS tăng 10% lên mốc 8.800 đồng/cp, cao nhất hơn 1 năm qua. Thanh khoản cổ phiếu này cũng bùng nổ với hơn 384 nghìn đơn vị được sang tay, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân những phiên trước.

Tương tự, cổ phiếu VMD ghi nhận trạng thái “trắng bên bán”, thị giá leo lên 19.350 đồng/cp, vùng giá cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua.

Đáng nói, các cổ phiếu trên đều đang thuộc diện cảnh báo hoặc kiểm soát. Với HBS, cổ phiếu này đang nằm trong diện kiểm soát kể từ ngày 22/9 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Cổ phiếu VMD cũng bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025 với nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kể trên đều là cổ đông góp vốn vào Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange được thành lập vào tháng 6/2025. Vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng và là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

Chứng khoán Hòa Bình góp 200 tỷ đồng và sở hữu 2% vốn Vimexchange. Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Vimexchange khi góp 5.000 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn. Cổ đông lớn nhất của Vimedimex là Công ty CP Dược phẩm Vimedimex 2 cũng nắm giữ 15% Vimexchange.

Cơ cấu cổ đông công ty tài sản mã hóa Vimexchange còn một số tổ chức khác như CTCP vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình, CTCP Biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, CTCP Quản Lý Quỹ Quốc Tế.

Ngọc Ly

Nhịp Sống Thị Trường

