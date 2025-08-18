Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt cổ phiếu chứng khoán dậy sóng trong phiên đầu tuần

18-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Một số cổ phiếu công ty chứng khoán vừa và nhỏ bất ngờ bứt phá, thị giá tăng kịch trần "trắng bên bán".

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầu tuần 18/8 nhiều rung lắc. Sau quãng tăng mạnh, nhiều nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán tại vùng giá cao và buộc phải quay đầu điều chỉnh, khiến VN-Index nhiều thời điểm lùi xuống dưới ngưỡng tham chiếu. Dù vậy, lực cầu trở lại về cuối phiên giúp chỉ số chính giành lại được sắc xanh, tăng hơn 6 điểm và đóng cửa trên ngưỡng 1.636.

Trong bối cảnh chung tương đối giằng co, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến trái chiều. Những cổ phiếu đầu ngành như SSI, VCI, VND, HCM, FTS… đồng loạt giảm điểm. Cụ thể SSI giảm 2,1% khi đóng cửa, đạt 35.800 đồng/cp, tương tự VND giảm 1,6% xuống 24.300 đồng/cp, VCI giảm 1,8% xuống 44.500 đồng/cp.

Chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán vừa và nhỏ bất ngờ bứt phá. Trong đó DSE của Chứng khoán DNSE tăng kịch trần trắng bên bán lên mức 27.200 đồng/cp, dư mua tại mức giá trần hơn 900 nghìn đơn vị. Sắc tím còn ghi nhận tại DSC, thị giá tăng gần 7% lên 20.900 đồng/cp; TCI của Chứng khoán Thành Công cũng tăng bốc 6,9% lên 10.350 đồng/cp.

Trên sàn HNX, mã EVS tăng trần 8,9% lên 8.600 đồng/cp, VIG tăng 9,6% lên 8.000 đồng/cp, IPA tăng gần 10% lên 25.600 đồng/cp.

Thực tế, do có mức độ nhạy cảm cao với thị trường, nhóm cổ phiếu chứng khoán thời gian qua đã bứt phá mạnh. Nhiều mã tăng hàng chục %, thậm chí bằng lần chỉ trong vài tháng. Vốn hóa thị trường của các công ty chứng khoán cũng theo đó tăng vọt thời gian qua. Tính đến hết ngày 18/8, thị trường có 5 công ty chứng khoán vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên (~25.000 tỷ đồng theo tỷ giá trung tâm), gồm SSI, VIX, VND, VCI và MBS. Thị giá tăng mạnh dẫn đến áp lực bán ra tại vùng giá cao là khó tránh khỏi.

Dù trải qua nhiều biến động, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng khi là một trong những ngành hưởng lợi trực tiếp từ triển vọng tích cực của thị trường. Đặc biệt, câu chuyện nâng hạng thị trường đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, tạo động lực lớn cho ngành.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước, với những nỗ lực quyết liệt từ cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 ngay trong kỳ rà soát cuối năm nay là rất cao. Nếu kịch bản này thành hiện thực, hàng tỷ USD vốn ngoại được dự báo sẽ chảy vào chứng khoán Việt Nam, qua đó thúc đẩy quy mô và thanh khoản thị trường bùng nổ.

Bên cạnh đó, việc khung pháp lý cho lĩnh vực tài sản số đang dần hoàn thiện cũng mở ra một thị trường đẩy tiềm năng cho các công ty chứng khoán song hành cùng thị trường truyền thống, từ đó hứa hẹn gia tăng cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

