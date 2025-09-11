Loạt doanh nghiệp bất động sản phía Nam rầm rộ ra hàng

Doanh nghiệp khởi động rầm rộ

Theo ghi nhận, sức nóng về nguồn cung nhà ở tiếp tục nghiêng về khu vực Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) với loạt dự án được khởi động ra thị trường. Động thái tích cực ra hàng của doanh nghiệp cho thấy, thị trường vẫn giữ được nhịp lạc quan từ nay đến cuối năm 2025.

Mới đây, Tập đoàn BĐS An Gia (HoSE: AGG) tung giỏ hàng với 700 căn hộ cuối cùng tại dự án The Gió Riverside (phường Đông Hòa, TP.HCM). Đây là những sản phẩm thuộc tháp Gió Đông, 100% căn hộ có hướng sông Đồng Nai và sông Ngọc. Yếu tố này vừa nâng cao trải nghiệm sống, vừa gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Hiện tại, chủ đầu tư đưa ra thị trường với giá từ 48 triệu đồng/m2. Người mua được hỗ trợ thanh toán trong 36 tháng không lãi suất (gồm 24 tháng đến khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà) cùng ân hạn nợ gốc 60 tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn ưu đãi chiết khấu 18,5% cùng quà tặng điện máy cao cấp. Đây là dự án trọng điểm của An Gia trong năm 2025, nằm gần loạt tuyến hạ tầng trọng điểm đã và đang triển khai tại khu Đông TP.HCM.

Bên cạnh đó, Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group cũng đang chuẩn bị bung giỏ hàng tại dự án TT AVIO (P.Dĩ An, TP.HCM). Các đợt chào bán trước, dự án này ghi nhận thanh khoản tích cực.

Cùng trên địa bàn P.Dĩ An, sau khi hoàn thiện tiền sử dụng đất, dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group chuẩn bị cho nhịp “chạy” từ nay đến cuối năm cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Tương tự, chủ đầu tư OBC Holdings đang rục rịch dự án căn hộ A&K Tower (P.An Phú, Tp.HCM) ra thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM. Dự án có quy mô hơn 1.100 căn, diện tích từ 40-78m2.

Cũng tranh thủ giai đoạn này, CĐT Lê Phong “manh nha” dự án The Emerald Boulevard Bình Dương ra thị trường với giá rumor 70 triệu đồng/m2. Vạn Phúc Group bắt đầu nhận booking phân khu căn hộ tại KĐT Van Phúc City có giá từ 130 triệu đồng/m2.

Hay, một số dự án như The Flex của C-Holdings; The Aspira của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Highrise; Ava Center của Công ty Tyson An Phú... tiếp tục đẩy các đợt bán hàng vào giai đoạn cuối năm, hiệu ứng từ người mua ghi nhận tích cực.

Người mua tranh thủ đi xem nhà. Ảnh minh hoạ

Có thể thấy, trước và sau khi sáp nhập hành chính, thị trường bất động sản TP.HCM liên tục diễn ra các đợt bung hàng của doanh nghiệp. Nếu TP.HCM (cũ), Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) nguồn cung nhỏ giọt thì Bình Dương (cũ) dồi dào dự án căn hộ ra thị trường. Các dự án ở ngưỡng giá từ 40-50 triệu đồng/m2 vẫn hấp thụ khá tốt.

Nhiều người thắc mắc tại sao doanh nghiệp lại chọn thời điểm này để bung hàng rầm rộ. Ngoài lý do tận dụng “mùa cao điểm” sức cầu để đẩy mạnh doanh số và dòng tiền cuối năm thì câu chuyện về giá bán cũng được doanh nghiệp cân nhắc khá kỹ trước khi chọn “điểm rơi” ra hàng.

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh thành và hạ tầng đang đẩy mạnh đầu tư, cả doanh nghiệp lẫn người mua đều kỳ vọng giá bất động sản sẽ tăng. Việc doanh nghiệp đồng loạt tung sản phẩm ra thị trường thể hiện sự “đo lường” về nhu cầu nhu cầu thực tế của thị trường.

Người mua đang dần thích nghi với tình hình mới, khiến doanh nghiệp phải tính toán các chiến lược dài hạn. Từ đó nghiên cứu kỹ lưỡng hơn việc điều chỉnh giá qua từng giai đoạn mở bán cũng như tung các chính sách bán hàng phù hợp để tạo thế cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, chọn thời điểm quý 3/2025 để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh còn thể hiện tâm thế tự tin của doanh nghiệp vào chu kì tăng trưởng của bất động sản. Những chủ đầu tư sở hữu dự án có mức giá từ 40-50 triệu đồng/m2 đang có lợi thế khi sản phẩm ở ngưỡng giá này sẽ dần khan hiếm tại TP.HCM trong tương lai gần. Giai đoạn này được xem là “đà bật” để dự án có cơ hội thiết lập lại mặt bằng"giá mới trong thời gian tới.

Người mua hào hứng “đón sóng”

Nhận ra rằng, giá bất động sản còn tăng, những dự án giá từ 40-50 triệu đồng/m2 sẽ ngày càng khan hiếm, người mua đã sẵn sàng “rút hầu bao” với bất động sản. Minh chứng là các dự án ở ngưỡng giá này chào bán ra thị trường đều có tỷ lệ hấp thụ khá tốt. Tâm lý tranh thủ “chốt sớm” trước khi giá có thể lập mặt bằng mới đã kích thích dòng tiền trở lại.

Ghi nhận gần đây cho thấy, thị trường bất động sản TP.HCM đã chứng kiến tâm lý "tất bật" tìm chốn an cư của người mua nhà. Thực tế, tâm lý tranh thủ vào thị trường sớm đã xuất hiện từ cuối năm 2024 khi các thông tin về bảng giá đất mới, hạ tầng, sáp nhập... liên tục xuất hiện. Đến đầu năm 2025, các thông tin quy hoạch, hạ tầng dần hiện hữu khiến tâm lý của người mua trở nên vững bền trước các quyết định an cư, đầu tư.

Trong đó, nhu cầu sôi động ở nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ tìm kiếm căn nhà đầu tiên, và nhóm đầu tư nhìn thấy rõ cơ hội dài hạn ở “siêu đô thị” TP.HCM mới với các kế hoạch đầu tư kết nối hạ tầng mạnh mẽ trong tương lai. ﻿

Những khu vực có hạ tầng kết nối tốt sẽ nắm giữ cơ hội tăng giá bền vững. Ảnh minh hoạ.

Chia sẻ tại hội thảo mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, nhấn mạnh, mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM khó hạ nhiệt ngay cả sau khi mở rộng địa giới hành chính. Hiện nay gần 80% nguồn cung mới hiện nay đến từ khu vực lân cận TP.HCM. Nhu cầu mua nhà (cả để ở và đầu tư) đang dịch chuyển mạnh mẽ, kéo mặt bằng giá tại các khu vực này tăng nhanh. Giá căn hộ tại Bình Dương cũ tăng 14%/năm, Đồng Nai tăng 15%, Long An tăng tới 21%/năm…

Dữ liệu từ CBRE chỉ ra, giá sơ cấp căn hộ TP.HCM (cũ) đã đạt mức trung bình 82 triệu đồng/m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hầu hết các dự án mới chào bán đều ở ngưỡng giá từ 110-140 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án dưới 100 triệu đồng.

Trong khi đó, tại TP.HCM (mở rộng), cụ thể là Bình Dương (cũ), nguồn cung căn hộ có giá từ 35-40 triệu đồng/m2 cũng đang dần thu hẹp, thậm chí các dự án giá từ 50 triệu đồng/m2 ngày càng khó tìm.

Những tưởng sau sáp nhập, TP.HCM (mới) sẽ dồi dào nguồn cung nhà ở giá vừa tầm nhờ được bổ sung từ các dự án căn hộ tại Bình Dương, song thực tế đang diễn biến trái chiều. Chi phí đầu vào, bao gồm chi phí đất đai, chi phí xây dựng, tài chính... tăng đã trực tiếp đẩy giá nhà lên cao. Chưa kể, quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi bảng giá đất là những yếu tố then chốt tác động đến mặt bằng giá bất động sản.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho hay, sau sáp nhập, căn hộ tiếp tục giữ phong độ về sức cầu, đặc biệt ở khu vực TP.HCM (mới). Điều này thể hiện, quan điểm mua căn hộ chung cư mất giá vì tăng chậm gần như không còn đúng trong bối cảnh thị trường hiện nay. Nhiều nhà đầu tư “chắc thắng” ở phân khúc này và tranh thủ vào thị trường sớm để tận dụng cơ hội sinh lợi.

“Trong lúc mô hình chính quyền mới ở giai đoạn đầu vận hành, giá bất động sản chưa "bật tăng" quá mạnh, đây là thời điểm người mua có cơ hội khi xác định tham gia thị trường sớm. Với nhu cầu nhà ở còn lớn, các lợi thế về quy hoạch – hạ tầng và chính sách sẽ thúc đẩy mặt bằng giá tiếp tục đi tăng lên trong tương lai. Những khu vực có hạ tầng kết nối tốt sẽ nắm giữ cơ hội tăng giá bền vững”, vị này nhấn mạnh.