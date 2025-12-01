Loạt động thái lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thị trường đông dân nhất thế giới

VinFast đang đẩy mạnh sự hiện diện tại Ấn Độ với tốc độ hiếm thấy, coi đây là thị trường chiến lược trong hành trình mở rộng toàn cầu. Sau khi chính thức ra mắt hai mẫu VF6 và VF7 vào tháng 9, hãng xe điện Việt Nam tiếp tục công bố một loạt kế hoạch mới.

Theo đó, hãng sẽ đưa mẫu MPV điện chỗ Limo Green đến thị trường này vào tháng 2/2026. Đây sẽ là mẫu xe thứ ba của VinFast tại Ấn Độ.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, cho biết mẫu Limo Green được định vị trong phân khúc cao cấp tương tự VF6 và VF7, đồng thời hướng tới cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như Kia Carens Clavis EV và BYD eMax 7 – hai dòng xe đang hút khách trong phân khúc ô tô điện gia đình tại Ấn Độ. Ông nhấn mạnh VinFast đặt mục tiêu “mỗi 6 tháng sẽ ra một mẫu xe mới” tại thị trường rộng lớn và tiềm năng này.

Kể từ khi mở bán VF6 và VF7, VinFast đã xây dựng mạng lưới 26 đại lý tại Ấn Độ. Limo Green được kỳ vọng trở thành sản phẩm dẫn dắt giai đoạn mở rộng quy mô vào năm 2026, mở đường cho nhiều sáng kiến tiếp theo của nhà sản xuất xe điện Việt Nam.

Mở rộng vào xe hai bánh và xe buýt điện

Không chỉ tập trung vào xe du lịch, VinFast cho biết sẽ tham gia thị trường xe hai bánh điện vào quý II năm tài chính 2026. Các mẫu xe Evo, Feliz, Klara và Vero sẽ được mang đến Ấn Độ nhằm cạnh tranh với những tên tuổi lớn như TVS Motor, Bajaj Auto, Ather Energy và Ola Electric. “Thị trường Ấn Độ có tiềm năng rất lớn cho xe hai bánh điện. Chúng tôi sẽ ra mắt vào năm 2026”, ông Châu khẳng định.

Song song đó, VinFast chuẩn bị ra mắt xe buýt điện tại Ấn Độ vào tháng 8/2026. Công ty đang đàm phán với nhiều đơn vị vận tải nhà nước (STU) thuộc các bang Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh và Telangana để tìm kiếm đơn đặt hàng. Dòng xe buýt điện của VinFast có chiều dài từ 6 đến 12 mét, tầm hoạt động tối đa 260 km mỗi lần sạc, sử dụng pin 281 kWh – những thông số có thể đáp ứng tốt nhu cầu giao thông công cộng tại các đô thị đông đúc của Ấn Độ.

VinFast cũng cho biết các mẫu xe buýt hiện đã được bán tại Việt Nam và gần đây được giới thiệu thử nghiệm tại châu Âu. Việc thâm nhập thị trường xe buýt điện Ấn Độ – nơi các hãng như Tata Motors, Switch Mobility hay Olectra đang thống trị – được nhận định là bước đi táo bạo nhưng phù hợp với định hướng “toàn diện hóa” danh mục sản phẩm của VinFast.

Trong bối cảnh Ấn Độ chuẩn bị triển khai gói thầu 10.900 xe buýt điện – lớn nhất lịch sử nước này theo chương trình PM E-Drive, sự xuất hiện của VinFast có thể mang lại thêm lựa chọn cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.

GSM chuẩn bị gia nhập thị trường gọi xe Ấn Độ

Một trụ cột khác trong chiến lược mở rộng của VinFast tại Ấn Độ là dịch vụ gọi xe điện GSM, thuộc Tập đoàn Vingroup. GSM dự kiến ra mắt vào tháng 2/2026 với đội xe sử dụng 100% xe VinFast, trong đó có cả mẫu Limo Green.

Hiện GSM đã có mặt tại Việt Nam, Indonesia, Philippines và Lào, và Ấn Độ sẽ trở thành thị trường thứ năm. Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình GSM so với Uber, Ola hay Rapido là công ty sở hữu toàn bộ đội xe, gồm cả ô tô điện và xe hai bánh – cho phép kiểm soát chất lượng dịch vụ đồng nhất.

Ông Phạm Sanh Châu cho biết GSM không chỉ vận hành đội xe mà còn đào tạo tài xế trở thành lực lượng bán hàng trực tiếp cho VinFast. “Tại Jakarta, chúng tôi có 10.000 xe và 10.000 tài xế đều được đào tạo để giới thiệu sản phẩm. Ấn Độ sẽ áp dụng mô hình tương tự,” ông nói.

Sự gia nhập của GSM cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường gọi xe điện tại Ấn Độ đang cạnh tranh gay gắt. BluSmart – nền tảng gọi xe dùng hoàn toàn xe điện – mới đây gặp khó khăn sau khi bị cơ quan chứng khoán điều tra, tạo cơ hội cho những đối thủ mới.

VinFast đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Ấn Độ, trong đó 500 triệu USD đã được giải ngân để xây dựng nhà máy tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Nhà máy có công suất 50.000 xe mỗi năm và có thể mở rộng lên 150.000 xe. Trái với Tesla – vốn chủ yếu nhập khẩu xe nguyên chiếc – VinFast đang cho thấy sự khác biệt khi đầu tư vào chiến lược nội địa hóa để giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh.

Theo ﻿Autocar