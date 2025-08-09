Loạt hạ tầng Nam TP.HCM bứt tốc, đất nền lân cận Phú Mỹ Hưng được săn đón

Khu Nam TP.HCM đón loạt tin vui về hạ tầng

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 50, cầu Bình Khánh,… đang dần về đích, trở thành động lực thay đổi diện mạo đô thị và tác động tích cực đến bức tranh bất động sản khu Nam TP.HCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2026, đóng vai trò kết nối vùng từ Tây Ninh (Long An cũ) và TP.HCM đến sân bay Long Thành (Đồng Nai). Tuyến đường này khi hoàn thiện không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn kích hoạt làn sóng đầu tư, đẩy giá trị bất động sản khu vực dọc tuyến. Hiện tại, gần 30/57km đã thông xe kỹ thuật, đi qua 2 tỉnh, thành phố bao gồm Long An (Bến Lức, Cần Giuộc) và TP.HCM (Bình Chánh, Nhà Bè). Trong đó, đoạn 21km kết nối miền Tây với cụm cảng Hiệp Phước, giúp giảm áp lực cho các tuyến đường xuyên trung tâm TP.HCM.

Đồng thời, dự án mở rộng Quốc lộ 50 với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và tổng chiều dài khoảng 88km, đang hoàn thiện 90% khối lượng, dự kiến về đích cuối năm 2025. Dự án kết nối từ cầu Nhị Thiên Đường (Quận 8 cũ) đến Lộ Dừa (Tiền Giang cũ), đi qua Cần Giuộc (Long An cũ), góp phần quan trọng vào chiến lược liên kết TP.HCM - Long An (nay là Tây Ninh) - Tiền Giang (nay là Đồng Tháp).

Một tín hiệu tích cực khác là tuyến Nguyễn Hữu Thọ (trục giao thông Bắc - Nam) chuẩn bị được mở rộng lên 60m với 10 làn xe, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Việc nâng cấp tuyến này không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn tăng cường kết nối với các trục huyết mạch như Vành đai 2, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cũng như khu đô thị cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp lớn tại TP.HCM, Long An (cũ). Là tuyến chính kết nối Nhà Bè và Cần Giuộc với trung tâm thành phố, dự án được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy rõ nét cho thị trường địa ốc khu Nam, với mức tăng giá đất dự báo từ 30 - 70% trong 3 - 5 năm tới.

Bất động sản khu vực giáp ranh TP.HCM nhanh chóng tăng nhiệt, bước vào chu kì mới khởi sắc.

Ngoài các dự án đang hoàn thiện, Long An (nay là Tây Ninh) cũng đã thống nhất lựa chọn ba công trình trọng điểm để tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/8 nhằm chào mừng đại lễ Quốc khánh 2/9. Các công trình bao gồm: một dự án thuộc tuyến ĐT827E nối TP.HCM - Long An (nay là Tây Ninh) - Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), một khu công nghiệp ở Đức Huệ và đại đô thị Vinhomes Cần Giuộc quy mô 1.090 ha.

Bên cạnh đó, tuyến đường Tân Tập - Long Hậu (ĐT826D), một trong 8 công trình đột phá của Long An giai đoạn 2021 - 2025, sẽ được triển khai giai đoạn 2026 - 2028 bằng vốn đầu tư công. Tuyến này được quy hoạch kết nối từ Vành đai 4 (TP.HCM) đến ĐT830, tăng cường liên kết khu vực Nam TP.HCM.

ĐT830 hiện cũng đang được nâng cấp mở rộng, trở thành trục giao thông chính kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị phức hợp nhà ở - thương mại - giải trí tại xã Long Hậu (Cần Giuộc cũ). Khi hoàn thiện và kết nối với Quốc lộ 50, KCN Long Hậu và đường Nguyễn Văn Tạo (TP.HCM), tuyến này sẽ đóng vai trò hoàn thiện trục giao thông xuyên suốt từ khu Tây sang khu Nam TP.HCM đến Long An (cũ).

Hoàn thiện bức tranh hạ tầng khu Nam TP.HCM là hàng loạt công trình quy mô lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, cùng các tuyến ĐT823D, ĐT830E,... đang được thúc đẩy triển khai. Những dự án này không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn tạo lực đẩy mới cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển thị trường bất động sản toàn khu vực phía Nam.

Người mua tranh thủ vào đón đầu, lộ diện "điểm rơi" tăng giá

Có thể thấy, hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán kết nối liên vùng mà là động lực tăng trưởng rất lớn cho thị trường bất động sản khu vực phía Nam TP.HCM. Động thái "đi trước đón đầu" của nhà đầu thể hiện sự nhạy bén trước thông tin quy hoạch, hạ tầng và tầm nhìn về biên lợi nhuận bền vững trong tương lai.

Ghi nhận thực tế, khu vực Cần Giuộc, nơi liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành và Phú Mỹ Hưng trong thời gian gần đây đã xuất hiện "sóng ngầm" đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm quỹ đất nền, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ nhưng giá vẫn còn "mềm" so với mặt bằng chung. Phần lớn nhà đầu tư đều xác định tầm nhìn trung - dài hạn, tích sản lâu dài và kỳ vọng biên lợi nhuận tốt khi các dự án hạ tầng hoàn thiện.

Gần đây, loạt dự án bất động sản tại Cần Giuộc (Long An cũ) như Saigon Village, The 826 EC, T&T City Millennia, Saigon RiverPark,... đang ghi nhận lực cầu tích cực.

Đô thị thương mại The 826 EC do Hai Thành phát triển cũng là dự án thu hút được sự quan tâm lớn từ phía các nhà đầu tư. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi sát cạnh Phú Mỹ Hưng, nằm ngay mặt tiền hai trục tỉnh lộ quan trọng là ĐT826C và ĐT826E, thuộc khu vực Long Hậu, Cần Giuộc (trước sáp nhập). Đây là khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị trọng điểm cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Dự án nhận được sự quan tâm khá tích cực trước thềm mở bán đợt 2 nhờ nhiều yếu tố nổi bật: giá bán cạnh tranh, quỹ đất sạch, sổ đỏ riêng từng nền và vị trí sát các dự án đại đô thị lớn. Theo dự báo, giá đất tại khu vực có thể tăng thêm 15 - 20% khi hạ tầng hoàn thiện trong giai đoạn 2025 - 2026.

Đô thị thương mại The 826 EC vừa đưa vào vận hành công viên giải trí quy mô bậc nhất khu vực, thu hút lượng lớn người dân đến trải nghiệm.

Đô thị thương mại The 826 EC cũng được đánh giá cao nhờ chính sách tài chính linh hoạt. Trong đợt mở bán tiếp theo dự kiến vào ngày 17/8, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu khoảng 560 triệu đồng, phần còn lại được hỗ trợ vay đến 70% thông qua các ngân hàng như ACB, VietinBank, MB Bank với thời hạn tối đa 30 năm. Chính sách thanh toán giãn tiến độ thanh toán 18 tháng, tài trợ lãi 15 tháng, ân hạn gốc 24 tháng cũng giúp người mua chủ động tài chính.

Theo ông Trần Kháng Quang, chuyên gia đầu tư bất động sản lâu năm, giai đoạn 2025 - 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ của bất động sản vùng giáp ranh TP.HCM. Ông nhấn mạnh: "Khi hạ tầng được hoàn thiện, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn thì giá trị bất động sản sẽ khác biệt hoàn toàn. Đây là thời điểm phù hợp để vào thị trường, đặc biệt là các dự án đô thị cách TP.HCM từ 20 - 30 phút di chuyển".

Ngoài ra, theo phân tích của bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, Long An (cũ) hiện đang sở hữu quỹ đất lớn, giá còn thấp so với các khu vực giáp ranh khác, tạo ra dư địa tăng trưởng rõ rệt. Việc nhiều doanh nghiệp bất động sản cùng đổ bộ vào khu vực này sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng cả về nguồn cung lẫn cầu thực. Bà Hương nhận định: "Tôi cho rằng, xét về trung - dài hạn, thị trường Long An vẫn rất tiềm năng".