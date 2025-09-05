Loạt tỷ phú công nghệ họp bàn 'lấy lòng' Tổng thống Donald Trump: Thung lũng Silicon đang đánh đổi điều gì?

Mới đây, tại một bữa tối trang trọng ở Nhà Trắng, những gương mặt quyền lực nhất ngành công nghệ Mỹ đã lần lượt cất lời ca ngợi Tổng thống Donald Trump. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Sam Altman, Tim Cook, Satya Nadella, Bill Gates… tất cả cùng có mặt trong khung cảnh giống như một 'phiên họp nội các', nơi các lãnh đạo doanh nghiệp không ngại dành những lời hoa mỹ để tán dương “tinh thần ủng hộ đổi mới và doanh nghiệp” của ông Trump.

Sam Altman, CEO OpenAI, gọi đây là một “luồng gió mới đáng mừng” giúp nước Mỹ dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, điều mà ông cho rằng sẽ không thể có được nếu thiếu vai trò lãnh đạo từ Nhà Trắng. Tim Cook nhấn mạnh những khoản đầu tư khổng lồ mà Apple đang triển khai tại Mỹ, cảm ơn ông Trump đã tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch sản xuất trong nước; trong khi CEO Meta Mark Zuckerberg ngồi ngay cạnh Tổng thống, tán dương những dự án cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu hàng trăm tỷ USD.

Theo Wall Street Journal , đây không chỉ là bữa tiệc đơn thuần, mà còn là nơi để các ông lớn công nghệ thể hiện sự đồng thuận với chính quyền, đồng thời công bố những khoản đầu tư khổng lồ. Apple cam kết chi 600 tỷ USD, Google 250 tỷ, Microsoft hơn 75 tỷ, trong khi OpenAI hứa đào tạo 10 triệu người Mỹ về kỹ năng AI từ nay đến 2030.

Chuyên gia nhận định điều này “cho thấy rõ ngành công nghệ đang chủ động tìm cách xây dựng quan hệ thân thiện hơn với Nhà Trắng”, trong bối cảnh chính sách thuế, quy định và trợ cấp có thể quyết định trực tiếp đến lợi nhuận và sức cạnh tranh của họ.

Sự kiện càng gây chú ý hơn khi Elon Musk vắng mặt, dù ông từng là một đồng minh công khai của Trump trong những tháng đầu nhiệm kỳ. Tờ Euronews cho rằng việc Elon Musk bị “gạt ra ngoài” phản ánh mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa hai nhân vật.

Jochen Stanzl, Giám đốc phân tích tại CMC Markets, bình luận rằng: “Đây là ví dụ điển hình của sự gắn kết chính trị – kinh tế, nơi các ông lớn công nghệ sẵn sàng công khai tán dương để đổi lấy môi trường chính sách thuận lợi”.

Với riêng Tổng thống Donald Trump, đây là dịp để ông củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo ủng hộ doanh nghiệp và đổi mới. Ông không ngần ngại gọi những người tham dự là “nhóm thông minh hàng đầu”, ca ngợi vai trò của họ trong việc định hình tương lai quốc gia.

Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, bữa tiệc cũng là minh chứng cho “thế khó xử của Silicon Valley”, khi các CEO vừa phải duy trì hình ảnh cởi mở với công chúng toàn cầu, vừa phải đảm bảo sự gần gũi với chính quyền để bảo vệ lợi ích. Những lời khen 'có cánh' tại Nhà Trắng, vì thế, không chỉ mang tính xã giao mà còn là một chiến lược ngoại giao được tính toán kỹ lưỡng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các lãnh đạo công nghệ đang “quá vồn vã” và biến buổi gặp gỡ thành màn phô diễn lấy lòng chính trị, đi ngược lại hình ảnh đổi mới và độc lập mà Thung lũng Silicon gây dựng. The Daily Beast thậm chí gọi đây là “một màn nịnh bợ công khai hiếm thấy”, trong khi trang Axios nhận định rằng sự vắng mặt của Elon Musk càng khiến sự kiện thêm phần kịch tính, khi công chúng có thể so sánh sự im lặng của ông với thái độ đồng thanh khen ngợi từ các CEO còn lại.

Theo: WSJ﻿