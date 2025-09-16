Local brand Việt "có phước" nhất, được 3 mỹ nhân đẹp nhất thế giới liên tục order trong 2 tháng

Nana vừa phát hành MV mới mang tên GOD vào ngày 14/9, nữ diễn viên xuất thân là cựu thành viên girl group After School trong lần tái xuất làng nhạc đã mang đến bữa tiệc visual với những màn biến hoá khôn lường cùng loạt tạo hình đầy ma mị. Chỉ 24h sau khi lên sóng, local brand Việt ONONMM đã công bố trong MV lần này, Nana đã sử dụng một thiết kế do chính thương hiệu custom độc quyền.

Thiết kế gốc của ONONMM là một bộ váy dạ hội công phu, kết hợp corset chiết eo sắc nét với chi tiết lông vũ dựng 3D quanh phần ngực và hông. Tà váy dài được xử lý bằng chất liệu mềm rủ, đính ren và lông vũ tỉ mỉ, mang lại cảm giác xa hoa, kiêu kỳ.

Tuy nhiên, phiên bản Nana diện trong MV GOD lại được lược giản đáng kể để phục vụ sự năng động và kịch tính của màn trình diễn. Thay vì giữ nguyên phần tà váy dài phủ sàn, nữ ca sĩ chọn bỏ đi, chỉ giữ lại phần bodysuit corset với chi tiết lông vũ ôm sát, khiến tổng thể trở nên táo bạo, gọn gàng và sắc sảo hơn. Theo thông tin từ ONONMM, đây là phiên bản độc quyền dành riêng cho Nana, không bán ra thị trường.

Trong tháng 8 vừa qua, local brand ONONMM cũng liên tiếp có 2 màn kết hợp với những nhan sắc hàng đầu thế giới, trong đó có Jisoo. Trên sân khấu Deadline World Tour tại Milan, Jisoo diện mẫu minidress tên gọi "Your Love" có giá 25.000.000 đồng của ONONMM.

Đây là một thiết kế dáng dấp tutu ballet, được làm từ chất ren trắng thêu nổi tinh xảo trên nền nude, tạo hiệu ứng trong suốt gợi cảm nhưng vẫn giữ sự thanh thoát. Phần thân trên ôm sát với dáng corset mảnh mai, trong khi chân váy xòe bồng nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên nhờ kết cấu nhiều lớp.

Mỹ nhân người Thái Lingling Kwong trong một sự kiện ở quê nhà cũng chọn thương hiệu Việ ONONMM. Với chất ren hoa phối tơ kính cao cấp, phom dáng ôm trên và đuôi tùng xoè nhẹ, mẫu váy màu hồng pastel tôn lên vẻ ngọt ngào, nữ tính cho nhan sắc vạn người mê của nữ diễn viên hot hit. Thiết kế có tên Onae Dress đang được bán với mức giá hơn 5.000.000 đồng.

Đáng chú ý, cả 3 cái tên nói trên đều là những mỹ nhân từng lọt Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới theo TC Candler. Nana từng 2 năm liền đạt thứ hạng 1 trên BXH này vào 2014 và 2015. Jisoo nhiều lần được gọi tên trong danh sách, đến 2024 chị cả BLACKPINK chễm chệ trên top 2. Còn Lingling Kwong, ngôi sao đang lên người Thái cũng bắt đầu được TC Candler gọi tên trong Top 100 trong năm nay.

Theo ONONMM, ekip của 3 ngôi sao đã chủ động liên hệ với thương hiệu với thời gian yêu cầu hoàn thiện sản phẩm khá gấp rút.

Với Nana đòi hỏi 7 ngày, với Jisoo brand chỉ có 3 ngày làm việc và case của Lingling Kwong vỏn vẹn có 1-2 ngày để có thành phẩm. Tất cả trang phục đều được đính kết thủ công 100%.